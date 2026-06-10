警民一家暖端午 鐵路警察之友會慰勞鐵警辛勞

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】端午節適逢連續假期，鐵路運輸系統正值疏運高峰，鐵路警察之友會主委邱永堂為感謝鐵路警察同仁肩負維護治安、確保交通順暢的重任及長年的無私奉獻，時刻堅守於全臺各地車站與軌道第一線，特別於端午節前夕準備了精緻的應景伴手禮盒及團體加菜金，並委託鐵路警察局長陳錦坤代為轉達慰勞之意，將這份暖心祝福送達至各單位基層同仁手中。

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邱主委透過陳局長表示：「鐵警同仁在佳節期間往往比平時更忙碌，這份禮盒與加菜金，是警友會全體的一點心意，希望能為在第一線辛勞執勤的同仁們，帶來一份清涼與暖意，讓大家知道社會大眾始終是你們最強大的後盾。」

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鐵路警察局長陳錦坤表示，透過此次溫馨的端午節慰勞，不僅增進了警民情誼，更展現了社會攜手維護公共安全的良善典範；因應端午節連假期間疏運旅客需要，臺鐵公司自6月18日至6月22日全線加開各級列車總計116班次（西線46班次、東線含南迴線70班次）；另高鐵公司自6月18日起至6月22日止，共加開92班次列車（南下41班次、北上51班次），總計4天提供915班次列車的疏運服務。鐵警將全力配合臺、高鐵公司運輸，除投入警力強化春節連假臺、高鐵疏運，並動員臺、高鐵公司站務人員、保全、替代役及志工民力資源，全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘臺(高)鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，確保鐵運安全，請民眾安心。

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