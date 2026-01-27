警民一心抗嚴寒！ 警寒冬送暖不忘防詐守護弱勢長輩交通與財產安全





近期東北季風增強，早晚天氣偏冷，在冷颼颼之際，龍井區田中里特別發起「寒冬送暖」關懷活動，為里內40戶弱勢家庭與獨居長輩送上慰問金、民生物資與節慶祝福，讓這份愛心化作最溫暖的能量，陪伴弱勢户、長者們抵禦嚴寒，平安迎接新年。

本次活動除了準備白米、沙拉油、餅乾等生活物資與慰問金紅包外，現場更邀請書法大師現場揮毫，紅紙黑墨交織出濃厚的年節氣氛。長輩們在領取物資時，臉上洋溢著欣喜的笑容，頻頻向里長張文慶、員警表達謝意。一名獨居長輩感性地說：「天氣雖然冷，但看到里長用心辦理此次活動，警察和志工們專程過來送溫暖，心裡真的覺得暖烘烘的。」

龍東派出所副所長陳照園也把握里民聚集機會，同步展開治安與交通安全宣導。員警針對近期多發的詐騙手法進行拆解，提醒長輩提高警覺；在交通安全方面，則特別強調「大車內輪差與視線死角」的危險性，並呼籲長者清晨或傍晚外出時應穿著亮色衣物。透過互動式宣導，強化用路安全觀念，共同守護鄰里財產與生命安全。

115年加強重要節日安全維護期間，警察除了維護治安，也肩負起守護弱勢的責任，各派出所將持續關懷轄內獨居長者與弱勢家庭的生活狀況，並適時給予協助。也特別籲請市民發揮「鄰里守望相助」的精神，若發現身邊有需要幫助的弱勢族群，可主動聯繫轄區派出所或區公所，讓政府與民間資源能第一時間介入。







