警洩密案外案 疑接受角頭飲宴

新北市刑警大隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員（左二）、王姓偵查佐（左一）等4名警察，疑涉嫌接受黑道堂口堂主宴請，9日被調查官帶回，全案朝向《刑法》洩密等罪偵辦中。（柯毓庭攝）

新北地檢署偵辦新北市刑警大隊員警洩密案，懷疑偵一隊鄭姓代理副隊長等4名警察多次與黑道堂主不當飲宴，並疑似洩漏偵查祕密，9日指揮調查局台中市調查處兵分多路搜索約談鄭、趙、王3名警察，另提訊在押張姓偵查佐到案，檢方訊後諭知王、趙各10萬元、5萬元交保，另2人漏夜偵訊，全案朝《貪汙治罪條例》違背職務收賄、《刑法》洩密、偽造文書等罪偵辦中。

據悉，本案為鄭姓代理副隊長去年疑縱放毒品線民案的「案外案」。檢調懷疑鄭員涉嫌讓持有K他命毒品的沈姓線民倒掉毒品，換取沈男提供非法槍砲情資，檢調經鑑識還原鄭員被扣押手機，意外發現鄭員疑涉接受角頭飲宴招待、收受不正利益，透露辦案情資的涉貪事證，因此另案偵辦。

檢調懷疑，鄭姓代理副隊長，趙姓偵查員以及曾任新北刑大偵一隊、現任金山警分局王姓偵查佐、中和警分局張姓偵查佐疑在民國112年間，接受某幫派堂口堂主邀宴，席間透露案件偵辦進度與情資。其中張員因另涉洩密案，曾遭聲押獲准，昨又被檢調提訊到案。

據指出，該堂主是北市地方角頭，鄭男4員因任職偵一隊期間，偵辦案件與對方認識，雙方偶爾聚餐聯絡感情，鄭員疑透露案件偵辦進度與情資，收受不正利益涉貪。

新北市刑大證實，檢察官昨率調查局、新北市警察局督察室等單位約談鄭員等人，但強調檢調未搜索新北市刑大駐地。

新北市刑大強調，市刑大是在新北檢指揮下共同偵辦本案，初步查證為鄭男2員因辦案衍生爭議，將全力配合調查，警方積極整飭員警風紀、查察不法，將配合檢察官持續深入追查員警違法涉案部分，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維風紀。