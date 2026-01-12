警消公教年金要等半年、1.25兆軍購催快過？吳宗憲轟賴政府輕蔑傲慢

立法院三讀通過修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》，銓敘部表示需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正在調整作業系統，推估約需半年時間。國民黨立委吳宗憲直呼，1.25兆軍購催國會「快點過」，警消公教年金卻要人民「等半年」？

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲表示，今天在立法院，他帶著沈重的心情，替台灣基層百姓發出最深的嘆息，揭穿賴政府「慣性棄養」的傲慢真相。棄養原住民：立法院通過禁伐補償法案，行政院當初卻帶頭不編預算；棄養農民： 公糧收購價關乎農民生計，政府當初卻說窒礙難行；現在，輪到警、消、軍、公、教，被「丟包」了，「有事叫警察，要錢沒預算！」這是多麼諷刺的現實。如果今天我們不站出來維護最後一絲法治底線，下一波被「丟包」的，會不會是已出現逃亡潮的護理師？還是沒日沒夜工作的社工？

銓敘部長施能傑。（資料圖／中天新聞）

吳宗憲直呼，這個政府寧願花精神在選後清算、撕裂族群，也不願思考如何福國利民。當政府想花大錢時，高達1.25兆的龐大軍購案，執政黨催著國會「快點過」，但送到國會的只有 「6頁草案說明」，是在打發全國納稅人嗎？何等輕蔑與傲慢，這根本不是在尋求支持，而是在逼人民簽「空白支票」；當人民依法要拿回權益時，立法院已經三讀通過，停止再砍警消公教的退休金，法律已經生效了，銓敘部竟然跟全台18萬名公教人員說：重新計算，系統調整要等半年，「花錢如流水，還錢推拖拉」，人民怎麼能不憤怒？

立院通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

吳宗憲也要求，一周內銓敘部應提交階段性執行期程，不准用「半年」的話術，賴掉人民權益。另外，每個月須提交進度報告，直到審定函發放完成，禁止黑箱作業。國家信用不能毀在民進黨手裡，人民不需要會鬥爭的領袖，人民需要的是一個守信用的國家。

