警消加薪預算民眾黨提集體訴訟 政院：已聲請軍人待遇、警察人事2條例釋憲

台灣民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消今天上午前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求政院編列警消退休金預算。行政院表示，尊重一般民眾採取司法程序的權利，但立法院權利是審查預算而非編列預算，志願役加薪、警消退休金加給等修法違反權力分立，行政院已對《軍人待遇條例》以及《警察人員人事條例》2項法案聲請釋憲。

台灣民眾黨不滿政院未依法編列警消退休金預算，5 日由黨主席黃國昌（前左三）與數百名退休警消前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟。（中央社）

行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，立法院權利是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權。



行政院認為，針對志願役加薪、警消退休金加給等修法已違反權力分立，因此去年8月22日針對立法院會三讀通過的《軍人待遇條例》以及《警察人員人事條例》2項法案聲請釋憲。



李慧芝說，行政院已經申請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上進行調整，追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。她也強調，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，包含2018年至2025年就連續4次為軍公教整體加薪。



黃國昌上午與前消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與數百名退休警消人士，共同赴北高行正式遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴，賴清德還錢」口號，號召退休警消一同站出來捍衛權益。



黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟，從今年1月6日至23日，民眾黨受理超過2000件參與團體訴訟申請，這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟，他保證會陪大家走到最後，直到退休警消人士重拾合法權益。



謝景旭表示，根據統計，警消的平均壽命較一般公務員少5至10歲；罹癌風險更較一般民眾多9%、罹癌死亡風險更多14%，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活是政府責無旁貸的責任。



耿繼文說，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群，反觀行政院將提高農民年金，質疑為何同一個國家會有兩套標準，他呼籲民進黨政府「該發就發、該給就給」，總統賴清德不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。



