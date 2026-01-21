警消因「天氣太冷」不下水救人？27歲工程師活活溺斃…目擊外送員怒揭黑幕

工程師掉進深坑後活活溺斃。圖／翻攝自X

印度中央邦諾伊達（Noida）短短3週內連續發生2起車輛墜入施工深坑意外，先是一名卡車司機撞上後驚險生還，然而18天後另一名軟體工程師在同一地點發生意外，結果不幸溺斃。不過，車禍現場因無護欄與警示標誌，引發民眾質疑行政單位與救援應變不力，怎料後來更有目擊者揭露，他後續被警方傳喚時，還被施壓要求拍攝對警方有利的影片，消息曝光後頓時引起熱議。

短短3週2人墜坑！軟體工程師溺斃、卡車司機驚險生還

根據NDTV、今日印度（India Today）等印度媒體報導，這一連串事件要回顧到2週前，一名卡車司機古爾溫德（Gurvinder Singh）事發當天0時30分許開著卡車行徑諾伊達第150區某道路時，因一處排水溝施工所導致的深坑周遭沒有任何告示牌或護欄警示，結果卡車不慎撞上排水溝的牆後衝出另一頭，導致半輛卡車卡在牆上，古爾溫德只能跳下卡車、落入深及頸部的水中，直到凌晨4時才獲當地居民協助脫困。

古爾溫德事後辛受訪時揭露，大約在他掉進排水溝約2個小時後，明明就有2名當地員警到場，卻未對他採取任何救援行動，更離譜的是，他後來還被管理局人員問責：「管理局的人大約中午才到，第一句話竟然是問誰要負責賠償受損的牆，我告訴他們，我差點就沒命了！」古爾溫德表示，他在這起事件後出現內傷，而且至今仍有口吃的情況。

卡車卡在牆上，導致司機必須跳進下方的深坑才能逃脫。圖／翻攝自X

怎料就在古爾溫德發生車禍後的18天，又有一名27歲軟體工程師梅塔（Yuvraj Mehta）於1月14日凌晨發生意外。梅塔事發當晚下班後，從古爾岡（Gurugram）返回諾伊達第150區住處途中，車子和古爾溫德的卡車一樣又因撞上施工處、衝出道路，最後墜入同一個深坑。梅塔雖然成功爬出車子、打給父親求救並報警，未料警消人員現場後卻遲遲未下水救援，結果最後不幸溺斃，事故車輛至今尚未打撈起來。

同一地段短短3週內發生2起意外頓時引起當地關注，古爾溫德更痛批：「這個人已經死了，誰知道還會有多少人喪命？那裡沒有護欄，也沒有警示標誌，行政單位難辭其咎。如果行政單位有心，挖土機幾分鐘內就能到場」。古爾溫德表示，自己已有20年的卡車駕駛經驗：「我們能感覺到輪胎是否偏離道路。我一發現狀況就立刻拉起手煞車，但卡車還是撞上了牆。」

梅塔之死也引發外界對行政單位與災害應變機制的強烈批評，並質疑警方與消防人員到場後仍無法成功救援的原因。不料，後續一度傳出有目擊者指控，警方與消防人員是因天氣寒冷、擔心水中可能有鋼筋而未下水，也釣出警方發聲否認該說法，並稱是當晚濃霧太大而影響救援行動。

警方施壓要目擊者閉嘴？他受訪揭造假黑幕

不料，作為意外關鍵目擊者之一的26歲外送員莫寧德（Moninder Singh）近日卻在受訪時爆料當天始末，莫寧德透露，他當天凌晨1時50分許送外送途中，看到警方站在一旁遲遲不下水，看不過眼的他便趕緊穿著救生衣、綁上繩索後跳入水中搜尋近30分鐘，但都未找到人。

目擊者莫寧德受訪時怒轟警消救援不力。圖／翻攝自X

莫寧德表示，他後來被傳喚到警局，卻被警方施壓，要求他不要接受媒體訪問，還得「消失5到10天」，又被警方帶到警局附近的公園，被迫在公園坐了超過4小時、按照警方提供的劇本拍攝影片，甚至被警方暗示威脅：「他們說這個案件2、3天後就會消失，但你住在這裡」。

不過，莫寧德後來仍決定揭露真相：「我是這個案件唯一目擊者，我的家人和當地居民都支持我。」針對此案，當地政府目前已成立三人特別調查小組調查此案，至於諾伊達管理局局長也已被調離職務；一名高級警官受訪時否認有任何脅迫莫寧德的行為，並表示若有相關指控，警方已噁將進行調查與核實。



