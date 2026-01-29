警消急射水撲滅！北投分局警車故障停路旁 車頭突自燃引擎全毀

記者楊忠翰／台北報導

台北市北投分局長安派出所警車故障起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區驚傳警車火燒車事件，29日上午8時22分，北投分局長安派出所警用巡邏車突然故障，遂在捷運北投站出口等待拖吊時，卻因不明原因起火自燃，警員見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即射水迅速撲滅火勢，但引擎已被燒毀，至於詳細起火過程及原因，仍待警消進一步調查釐清。

北投分局表示，今天清晨7時45分，長安派出所警員擔服巡邏勤務，駕駛巡邏車前往車禍現場處理事故，後來車輛因不明原因無法發動，警員隨即熄火並將巡邏車移到育仁路14號前，等待修車廠人員到場檢修。

孰料，今天上午8時20分，故障的巡邏車突然起火燃燒，警員急忙通報消防隊到場滅火，所幸現場無人受傷，至於詳細起火原因尚待調查釐清。

