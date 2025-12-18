警消洩漏地址助殯葬業者搶屍體 收賄上百萬！清寒對象還有折扣

新北市消防局第二大隊多名消防員以洩漏案件地址方式向殯葬業者收賄。呂健豪攝

新北市消防局第二大隊消防員集體收賄，陳姓隊員等10人，涉嫌自2021年起，與萬睿公司、仁祥公司、鉅陽公司等殯葬業者配合，洩漏案件地址供業者「搶案」，每件收取3000至1萬5000元不等的報酬，如案件對象為清寒家庭，報酬還會「打折」，新北檢偵結後，依貪污罪嫌起訴10名警消、4名業者，但因涉案消防員自白犯罪、繳回犯罪所得，檢方請求予以減刑。

檢方調查，萬睿公司林姓負責人於2021年間，認識消防局泰山分隊陳姓隊員，隔年又在陳員介紹下，認識新莊分隊張姓隊員，雙方議定以每件5000至1萬5000元不等的金額，作為洩漏案件地址供業者「搶案」的報酬。

仁祥公司的林姓負責人與其劉姓妻子，則因史姓前員工為消防局義消，因此認識泰山分隊陳姓隊員，雙方也以論件計酬方式，由陳員洩漏案件地址給業者，後續陳員又介紹同事郭姓、陳姓隊員、五工分隊李姓隊員一起住轉外快，隨後「呷好逗相報」，新莊分隊張姓隊員、二大隊陳姓隊員、頭前分隊黃姓、蘇姓隊員以及更寮分隊周姓隊員也加入。

而父親為里長的鉅陽公司沈姓負責人，透過父親人脈認識消防局勤指中心蔡姓消防員，雙方也以論計酬的方式，由蔡員提供案件地址等情資，期間共收取69萬5000元左右賄賂款項。

檢方發現，涉案隊員均以類似手法向殯葬業者收賄，其中如遇案件對象為清寒家庭，收取的報酬還會「打折」，從7000元調降為3000元，經統計，涉案的10名消防員總計收賄127萬9000元。

檢方依《貪污治罪條例》起訴10名消防員及4名業者，但因10名消防員在偵查中均自白犯罪、繳回犯罪所得，檢方依法請求法院予以減刑。



