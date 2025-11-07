警消衛議員考察楠梓園區 關切後勁消防安全煉廠整治

高市議會警消衛環委員會六日前往考察楠梓科技產業園區，關切後勁消防安全與高煉廠整治。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會警消衛環委員會六日前往考察楠梓科技產業園區，議員肯定新增消防量能可支撐園區與半導體產業發展，並要求高煉廠土污整治加強審查與驗證，確保如期完成解列。

此次考察由第二召集人陳善慧率議員陳麗珍、何權峰、李眉蓁等人及鄭安秝議員助理參與，消防局長王志平、特搜大隊長蘇裕銘、環保局長張瑞琿及工務局新工處長許永穆等人陪同說明。

消防局指出，後勁地區將成立南科高雄第三園區，考量右昌、楠梓及左營消防分隊至園區車程均逾五分鐘，且空間已飽和，規劃於原中油煉油廠消防隊舊址新設後勁消防分隊與特搜第一分隊，預計明年一月完工啟用，以提升園區及周邊防救災能量。

土污整治方面，新工處說明，場區採三階段發包、分區整治與分區解列，除受限於地上物及管線區外，均以全面開挖及現地處理方式進行，整治期程已展延至明年十二月。

環保局表示，目前整治工區周界設置十一組微型感測器與一台移動式空氣品質監測車，並結合環保署測站即時空品連續監測、鋼瓶及人工採樣分析，掌握空氣中揮發性有機物濃度，確保周界空品符合標準，監測結果已公布於環保局網站。

陳善慧議員肯定消防局針對台積電進駐及產業發展需求，積極規劃後勁及特搜分隊並加速廳舍整建，展現前瞻作為；同時要求高煉廠整治應依期程推進，將營建土方去化及文資保存一併納入考量。

何權峰議員則要求新工處督促廠商如期如質完工，並請環保局強化空污及水污防制、嚴格審查驗證，以加速土地解列進度。