警消退休金預算未編列 退警總會赴行政院前陳情抗議

立法院去年修正《警察人事條例》，提高退休警消所得替代率，但行政院未編列相關預算，也讓今年度中央政府總預算持續在立法院卡關。退休警察總會今（9）集結到行政院前陳情抗議，要求行政院依法編列相關警消退休金預算，並喊話「欠錢不要欠過年」。

在野黨主張，去年已通過調高警消退休金的相關法案，但行政院送出的預算書未依法編列相關經費，因此不願讓預算付委審查，總預算僵局也因此延宕至今。

退休警察總會今天也與多名國民黨立委一同在行政院前集結抗議。退警總會榮譽會長耿繼文說，「你們有什麼顏面叫我們退休警消人員？我們從年輕付出時間，把青春歲月、人生精華貢獻給國家；我們始終如一，中途沒有轉彎跑道，任務完成、退休了，你們不能苛刻對待我們。」

欠錢別欠過年！ 逾6千人擬提「一般給付訴訟」

廣告 廣告

退休警察總會呼籲政院依法編列預算，「不要欠錢欠過年」。圖／台視新聞

國民黨立委吳宗憲則說，將集結退休警察提起一般給付之訴，目前「已經超過6千個人來一起告這個政府」。他強調，希望政府機關不要再「裝睡」，「要走進法院，把行政機關叫醒」。吳宗憲也說，只要行政院還沒有依法編列相關預算，他的行動就不會停止。

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

在野版本軍購條例付委 賴清德：欠缺整體戰略規劃、恐讓國際誤解台灣

賴清德點名「發揮功能」盡速讓預算付委 韓國瑜2字回應

藍白封殺預算、強推法案 賴清德請託韓國瑜「發揮功能」