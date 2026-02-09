警消退休金預算藍白揚言提集體訴訟 政院重申立院沒編預算權 已聲請釋憲

針對立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》調整退休警消所得替代率，並明定由退撫基金及行政院編列預算撥補差額。不過行政院並未將相關預算編入今年度中央政府總預算案中，也導致總預算至今仍卡關立院程序委員會，無法付委審查。

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭及林沛祥今日(9日)偕同中華民國退休警察人員協會總會與中華民國退休消防人員協會總會等團體赴行政院遞交陳情函，要求政院依法編列相關預算，並揚言將提起集體訴訟。

吳宗憲表示，立法院修法已明確規範差額來源與支應方式，但行政院仍未編列預算，形同背離法律與信賴保護原則。他指出，過去政府稅收超徵、財政並非困難，卻未撥補退休警消應得款項，已逾6,000名退休警消透過律師團準備提起一般給付之訴，呼籲行政機關「欠錢不要欠過年」。

民眾黨主席黃國昌則在上周率眾赴台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，他表示，民眾黨自今年1月初起受理逾2000件參與團體訴訟申請，為歷來規模最大的團體訴訟之一，將陪同退休警消爭取合法權益，呼籲政院盡速編列預算。

對於藍白皆揚言以「團體訴訟」狀告行政機關，行政院發言人李慧芝今日受訪回應，政府尊重民眾採取司法救濟權利，但依憲政分權，立法院有審查預算權，但無編列預算權，行政院已針對《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》修法聲請釋憲與暫時處分。她表示，若憲法法庭認定未違憲，行政院將立即調整並追溯補齊，相關人員權益不會受影響。

李慧芝強調，政府近年持續提升軍公教待遇，自2018年至2025年已四度調薪，累計調幅達14.7%，並持續調整各項加給與福利，顯示政府照顧警消與國軍不遺餘力。她呼籲，立法院應尊重權力分立，不宜通過侵害行政權之法案，相關爭議仍待憲法法庭最終裁決。