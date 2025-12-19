警涉「偽造簽名」護鮑魚大王鍾文智 前副所長遭聲押

台北市 / 綜合報導

鮑魚大王鍾文智，因炒作TDR案，遭判刑30年5個月，2021年起遭限制出境出海及住居，還得定時到派出所簽到，鍾文智卻在今年3月棄保潛逃，轄區警方台北市信義分局表示在查案時，發現簽到表中，鍾文智有時人在外地卻仍有簽到紀錄，懷疑有警官偽造簽名，檢調昨(18)日約談涉有重嫌的李姓派出所副所長等人到案，並查出他和鍾文智司機曾有700多萬元資金交付，雖然他辯稱這筆錢不是賄款，是鍾文智過去玩球版的欠債，但檢方不採信，還因此遭到聲請羈押禁見。

戴上帽子口罩，深夜被調查局人員，帶進北檢複訊，他是信義分局，三張犁派出所李姓副所長，涉嫌幫助潛逃的通緝犯鍾文智，代簽簽到表被檢調約談，訊後遭聲押禁見。

一頭長髮的女子，是副所長的太太，同樣遭列貪污罪，財產來源不明被告，訊後50萬元交保。夫妻倆今(19)日深夜，雙雙被約談，全因鮑魚大王鍾文智，因炒作TDR遭判刑30年5月，鍾文智交保後，遭限制出境和住居，得按時到派出所報到，但簽到表中卻發現，鍾文智有時人在外地，卻依舊出現簽到記錄，懷疑有警官涉嫌偽造，更傳出有資金往來。

鍾文智的葉姓司機，被檢方查出疑似就是雙方，資金交付中間人，遭到檢方聲押，檢調查出，鍾文智和李姓副所長之間，有資金往來710萬元，款項來自葉姓司機名下的公司，再由現金交付，疑似擔任白手套，不過副所長供稱這筆錢不是收賄，是鍾文智過去玩球版的欠債，而他只是中間人。

信義分局長李憲蒼說：「調閱相關的簽到紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以我們進一步做一個調查，副所長的部分在等聲押庭的結論，假如聲押，聲准的話我們就報請停職。」鍾文智傳出人已逃到上海，但潛逃過程再爆出有官警幫助，案件延燒到派出所，檢調得查個明白。

