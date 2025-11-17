警深入基隆終身學習博覽會 基一警打詐識詐宣導不停歇

%E4%B8%80 39

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月15日在城際轉運站舉辦「第19屆終身學習博覽會暨114年學習型城市成果展」，邀集社區大學、原部落大學等單位，共同展現一年來的學習成果。基隆市警察局第一分局藉此機會，由分局長温基興率打詐宣導團前往會場，進行犯罪預防宣導及防詐宣導，內容包含最新詐騙手法、反詐資訊，以及近期普發現金相關的詐騙提醒。

分局長温基興提醒現場民眾，年末期間詐騙案件仍層出不窮，常見手法包括假借政府普發現金名義，以「登記補助」、「點擊連結核對資料」、「未完成領取程序」等理由，引導民眾輸入帳號密碼或信用卡資料，進而竊取金錢。警方呼籲，政府辦理補助或普發款項，絕不會要求加LINE、下載不明APP、操作ATM 或提供銀行密碼。

基隆市警察局第一分局將持續透過各類活動深入社區推動犯罪預防工作，同時宣導投資詐騙、分期付款詐騙、假網拍等常見手法，並提供實務案例與快速辨識技巧，吸引許多民眾駐足聆聽。基隆市警察局第一分局鼓勵市民多加利用「165 反詐騙專線」查證，遇到可疑訊息不急不慌、不點選不明連結，守護自身財產安全。

