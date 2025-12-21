警火速偵破新豐「隨機攻擊」事件 竟是感情糾紛尋仇誤傷烏龍

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉海邊今天凌晨驚傳疑似有2名男子駕駛賓士車，「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，警方接獲2起報案、共有3人遭攻擊受傷，引發人心惶惶！新湖警分局24小時內火速偵破，到案的33歲許姓男子供稱，竟是因友人的女友移情別戀，為幫友人出氣而動手，但事後都發現打錯人了！

​

新湖警分局強調，本案係因特定感情糾紛引發之尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝，請廣大縣民切勿恐慌，更勿傳播不實謠言。

廣告 廣告

新湖警​分局表示，新豐分駐所今天凌晨0時30分許接獲報案，新豐鄉池府路及紅樹林海邊先後發生民眾遭持棍傷害案件。立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組。經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定許姓男子涉有重嫌，立即通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒1只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

經查，許嫌係聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，遂駕車前往池府路一帶尋仇。許嫌因認錯目標，致使現場民眾3人受傷。新湖警分局嚴正澄清以下兩點，「全案​並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍情事」，經查許男係持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。

​

因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊之公安事件，社會氛圍較為敏感。新湖分局除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。

警方重申，法律不容私刑，對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」，必將速破嚴辦。也​在此提醒民眾，若於網路社群接收未經證實之訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。遇有不法情事請第一時間撥打 110 報案，警民協力共同捍衛治安。

新竹縣新豐鄉觀海大道和池和宮附近，今天凌晨驚傳疑似有2名男子駕駛賓士車，「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；有網友在LINE社群中貼文分享，「今天凌晨在新竹縣新豐海岸和池和宮不同地點，發生2名年約30至40歲男子，持槍恐嚇，拿鐵棒、木棒隨機傷人，已知有3、4組人受傷；車牌尾數為「8278」賓士車、有改裝排氣管。尚未抓到兇手，最近各自小心吧！」警方證實，接獲兩起報案、共有3人遭攻擊受傷，隨即展開追緝調查。

由於台北車站和中山商圈19日甫發生通緝犯張文擲煙霧彈、持刀隨機砍人事件，新豐海岸的攻擊事件立即在社群傳開，有民眾擔心是否發生模仿犯罪？結果竟然是一起烏龍尋仇事件！

新豐海邊今天驚傳「隨機攻擊」事件，經警方初步調查，竟是感情糾紛尋仇誤傷的烏龍案。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中

急診魂爆發！ 台大醫院顏瑞昇父女搶救傷患：救人是醫師天職

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

