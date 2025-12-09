警無視違反保護令遭懲處！狂粉被收押，曹雅雯露面談心情。（圖／TVBS）

台語金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓女粉絲騷擾的困擾，終於暫時告一段落。這名狂熱粉絲在11月3日高雄長庚醫院活動時被警方逮捕並收押，為曹雅雯帶來些許喘息空間。在此之前，該女子不僅無視保護令多次現身曹雅雯的公開場合，甚至還發送恐嚇訊息，使曹雅雯壓力大到暴瘦10幾公斤。更令人遺憾的是，執勤員警曾因未及時處理違反保護令的情況而遭到懲處。

這名新加坡籍劉姓女子對曹雅雯的騷擾已持續兩年多，不僅發送恐嚇訊息，還多次出現在曹雅雯的公開場合。曹雅雯透露，該粉絲甚至知道她父親生病的情況，發訊息說：「妳就是這樣子，所以妳爸爸才會生病」，還威脅「接下來就是妳媽媽了，妳媽媽可能也差不多了」。這些言語讓曹雅雯感到極度恐懼，她形容提到這位粉絲就像是「一個惡夢」。

今年4月，劉姓女子從新加坡入境台灣後持續騷擾曹雅雯。雖然新北地院已判處她6個月徒刑得易科罰金，並在執行完畢後驅逐出境，但她繳納罰金後仍滯留台灣。10月中，台北地院又因另一件騷擾案判處她50天拘役，但在尚未接獲執行通知前，她又南下高雄繼續糾纏曹雅雯。

11月底曹雅雯在衛武營公開表演，劉姓女子無視保護令，坐在第一排悠哉欣賞演唱會。（圖／民眾提供）

令人氣憤的是，11月30日曹雅雯在衛武營公開表演時，這名狂熱粉絲竟然坐在第一排，盤腿悠哉地欣賞整場演唱會。曹雅雯表示當時感到非常失望，因為現場員警明知對方違反保護令卻沒有採取行動。鳳山分局副分局長蔡富原表示，程序上確實有需要檢討之處，兩名執勤員警將依規定核予申誡兩次懲處並加強教育。

雖然劉姓女粉絲目前已被收押，但曹雅雯仍擔心對方服刑後遣返回新加坡後，可能會繼續透過網路訊息騷擾她，使惡夢無法真正停止。如果情況持續，她最壞的打算是訴諸新加坡法律來尋求保護。在這段艱難時期，曹雅雯仍持續參與公益活動，她感嘆在高雄長庚醫院這個有意義的活動中，對方被警方逮捕，認為「冥冥之中也是有安排的，多做點好事是有用的」。

