警犬也要Made in China！中國力推昆明犬

▲中國公安部18日宣布大規模推動「警犬本土化」，要顯著提升本土犬種昆明犬在全國警犬隊中的比例。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國公安部18日宣布大規模推動「警犬本土化」，要顯著提升本土犬種昆明犬在全國警犬隊中的比例，以強化中國在警犬資源自主掌控與品牌建設領域的話語權。

根據《路透社》報導，昆明犬是德國牧羊犬與中國南方犬隻經過數十年人工育種培育而成的犬種，中國公安部在聲明中表示，「開展本土警用犬種推廣使用工作，深度挖掘並釋放本土優秀犬種——昆明犬的警用潛能，顯著提升其在全國警犬隊伍中的規模占比，推動實現警犬技術整體國際一流的發展目標」。

廣告 廣告

中國公安部強調，「這是推動我國警犬工作高質量發展、服務公安實戰能力的重要舉措，標誌著我國在警犬種質資源自主掌控與品牌建設方面邁出了重要一步」。

昆明犬自1950年代起由公安部昆明警犬基地通過群體繼代選育法培育，號稱是「六邊形戰士」，是中國首個也是目前唯一一個被國際組織收錄，具有完全自主知識產權的警用犬種。動物研究人員王國棟（Wang Guodong，音譯）表示，昆明犬的優勢在於基因組成相對多樣化，使其更能夠適應多種不同任務。王國棟補充指出，中國執法機構發現外國犬可能在某項特定任務表現出色，但也存在明顯弱點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中日緊張難解！美國務卿首度表態：美日同盟不變、也與中國合作

大阪市場赫見「瓶裝人類內臟」！日網驚問和中國有關？警方調查中

中國女機場飆罵台人原因曝！佔5排座位不知恥 聽日語秒爆炸