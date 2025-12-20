警犬都要自主研發！擺脫外國犬種依賴 陸力推警用「昆明犬」

大陸公安部18日發布聲明，呼籲全國警方優先使用本土培育的昆明犬，取代德國狼犬、羅威納犬、比利時牧羊犬（ Malinois）及史賓格犬等外國犬種，作為北京追求自主可控政策的最新舉措。

拍攝於2024年10月13日的昆明犬瑞虎。 （圖／翻攝《新華社》）

《路透社》19日報導，大陸公安部在聲明中表示，推廣昆明犬是為了「實現警犬技術『整體國際一流』的發展目標」。昆明犬是一種狼犬混血品種，數十年來在大陸南方透過德國狼犬與本地犬隻雜交培育而成。聲明強調，深度挖掘並釋放本土優秀犬種—昆明犬的警用潛能，是大陸在警犬種質資源自主掌控與品牌建設方面邁出的重要一步。

廣告 廣告

公安部指出，昆明犬是「中國首個也是目前唯一一個被國際組織收錄的、具有完全自主知識產權的警用犬種」，具有高度的科技與創新價值。培育工作由公安部於1950年代在雲南省昆明警犬基地設立專業犬隻繁育中心，目前正在研發另外三種本土犬種。

根據毛色不同，昆明犬被分為三個品型：狼青、黃草、黑背。 （圖／翻攝《北晚在線》）

雲南昆明的動物學研究員王國棟在公安部發布的影片中表示，「昆明犬的優勢在於其基因組成相對多樣化。」他指出，這種本土犬隻比外國品種更具多功能性，大陸執法機構發現外國犬隻「可能在某項特定任務中表現出色，但也存在明顯弱點。」

影片中一名訓犬員表示，昆明犬在緝毒、偵測爆裂物、追蹤及逮捕嫌犯等任務上的表現優於外國同類犬種。另據官方媒體報導，部分大陸警犬過去以德語進行訓練，因為訓練人員相信犬隻對該語言反應較佳。

公安部有關負責人表示，當前全球警犬技術競爭日益激烈，擁有穩定、優質、適應本土環境的工作犬種源，是掌握警犬技術發展主動權的核心要素之一。公安機關將通過聚焦昆明犬培育工作，整合優勢資源，形成研發、繁育、訓練、使用、管理的全鏈條合力，深度挖掘其獨特的警用價值，爲實現警犬技術自主可控與持續創新奠定堅實基礎。

延伸閱讀

又有恐攻文！網喊跨年「北投砍100人」 警：追查來源中

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥