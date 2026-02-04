警獲報公車上男子激動吼叫 持盾牌上車逮人

一輛從台北往三峽的公車上，一名男子和一對情侶發生糾紛。（圖／民眾提供）





昨天(3日)下午三點多，一輛從台北往三峽的公車上，一名男子和一對情侶發生糾紛，他當下打電話跟家人抱怨，但過程中不斷大吼大叫情緒激動， 趕緊報案。

民眾目擊，公車停靠在路旁，員警持盾牌上車，一路往後方走，原來車上有乘客發生糾紛。

目擊民眾：「他們上車啦。」

案發在3號下午三點多，一輛從台北往三峽的公車上，當時車上一名男子和後座的情侶，因為輕微碰撞，發生口角，導致心情不好，他打電話和家人抱怨，過程中，其他乘客，認為他大吼大叫情緒激動，已經引起恐慌，因此趕緊報案。

廣告 廣告

員警到場後，將公車攔下，協助車上所有乘客下車，將男子和公車司機帶回派出所，了解案情，後續也將男子依照恐嚇公眾罪送辦。



東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

情侶「叭」鬼切騎士 嚇壞！ 竟遭對方持西瓜刀狂追

被按喇叭嚇到自摔！三重破褲男怒持刀叫囂 落網畫面曝光

對飲料店留負評 狹路相逢談判破裂4打1

