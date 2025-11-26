警用汽車開上機車道 網驚「四輪摩托？」掀正反論戰

有民眾騎車經過新竹頭前溪橋時，發現機慢車道上竟然出現一台警車，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自新竹爆料公社）





有民眾騎車經過新竹頭前溪橋時，發現機慢車道上竟然出現一台警車，讓他相當傻眼，甚至發文質疑「四個輪胎的摩托車怎麼也能開上來」。對此警方回應，當時是接獲民眾報案，指稱有人倒在頭前溪路上，但未提供明確位置，為避免延誤救護，警車才沿線搜索。

騎士當下看到機慢車道前方竟有四輪警車，忍不住驚呼「哇賽哇賽」，騎士一度不敢相信還抱怨明明是機車道，怎麼會有警車開上來。影片被PO上網後也引發討論。

事發地點位於新竹頭前溪橋，車流量平日就不小。警車當時已經開啟警示燈，表示正在執勤。雖然旁邊就是汽車車道，但警方指出，因報案人未能提供具體位置，為提高救援效率，只能在機慢車道上巡查。

警方強調，執行緊急任務時並不受一般標線與號誌的限制，當下的行為是基於救援需求，並非任意違規。

