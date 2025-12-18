警用無線電收訊死角多 台南市警局：將增設中繼台
台南市日前1名女警，在街頭遭人持斧頭攻擊的案件，卻傳出2度以無線電呼叫支援，卻疑發不出訊號，引發民代質疑，認為台南市區內外，至少有400多處收訊死角，擔心關鍵時刻無法順利呼叫支援，新系統至今未達預期效果，恐讓執勤安全埋下風險。
台南市議員蔡宗豪表示，「無線電它在最重要的時刻，卻發不出聲音，就好像警察的配槍無法開槍一樣，更新是好事，但是應該要等你的設備全部到位之後，再給基層的警察做使用。」
台南市員警陳家生指出，「地下室3到4層左右，就可能會有一些被屏蔽掉，就發不出去，其實現在警察局都有用一個、在我們分局有裝一個機動轉播站，其實你把無線電調到機動轉播站，你直接在地下3到4層或是住宅區內，你調到機動轉播站，它是可發出去的。」
基層員警出面緩頰，認為已經逐步改善中，目前也有設置中繼台因應過渡期。警政署今（2025）年8月面換裝新型無線電，不少基層反映入大樓時「常常聽不到聲音」，對此台南市警察局說，台南屬第3期導入，目前全市設有9座固定中繼台，相關參數與設備也持續在調整優化。
台南市政府警察局後勤科代理科長郭乃榮表示，「有再跟警政署行文，要求說能夠再增加，如有答覆，明（2026）年1月份起，會再增加5座的中繼站，過渡的期間是會設置機動轉播站。」
數位警用無線電汰換計畫，為警政署統一標案，目前台南市區僅有2座。台南市警局後勤科強調，數位化系統透過中繼台轉播，偏遠地區通聯品質確實較以往穩定，但室內穿透力較差，是目前最大的弱點，相關參數與設備也持續在調整優化，目前規劃明年1月前增設5座中繼台，也已向警政署爭取「1分局1中繼台」，逐步補強通訊黑洞。
