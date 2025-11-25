警用轎車開上「機慢車道」掀議 警：接到報案值勤中

新竹市 / 綜合報導

連接新竹市東區和竹北市交界的頭前溪橋，平時的車流量很大。有民眾昨（24）日晚上拍到，有警車竟然開在機慢車專用道上，讓騎在後面的驚訝地問這是機車道耶，還發文寫警車是四個輪胎的摩托車？對此警方回應，是接到民眾報案，有人在頭前溪路倒，但沒有提供具體位置，為了避免延誤救護，才會沿線搜索。

機車騎士說：「哇塞哇塞。」民眾驚呼連連，因為他騎在橋上的機慢車道，卻看到一輛開啟警示燈的警車，就開在前面，機車騎士說：「哪一個警察啊，這是機車道耶。」民眾邊騎邊自問，明明是機車道怎麼會有警車，把影片PO上網路，還寫這是四個輪胎的摩托車。

民眾說：「如果是因為前面沒有狀況，而警察公然違法，那這當然是另當別論，如果是因為值勤的需要，我是不會覺得有什麼問題，因為我看那個警車，它一樣有警示燈，代表現在在值勤中，所以它是一個合法可以走這個路線，基本上(如果警車擋到我)我們不會生氣。」

有民眾質疑是不是開錯車道，也有人猜警方在執勤，事情24日晚間，發生在新竹頭前溪橋，這座橋連接新竹市東區和竹北市，平常車流量很大，而警方就開在機慢車專用道，但仔細看看，左半邊明明就有汽車車道，對於掀起爭議，警方表示是接到民眾報案，有人在頭前溪路倒，但沒有提供具體位置，為了避免延誤救護，才會沿線搜索。

新竹縣第二警分局文華派出所所長蔡威德說：「開啟警示燈來執行勤務，那依道路交通安全規則93條規定，警車在執行緊急任務，並開啟警示燈的狀態下，得不受標誌，標線，號誌的限制。」原來警車是為了值勤，也符合規定開警示燈，沒想到因此掀起討論。

