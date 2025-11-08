警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場

賭客才剛下注到一半，就被警方團團包圍。（圖／東森新聞）





北市警方日前接獲線報，一家汽車美容暗藏賭場，昨（7）天下午4點多，持搜索票上門逮人，除了帶回17人之外，還查扣23萬多元，汽車美容的負責人因為提供場地被移送偵辦，他交保後喊冤，只是以2500元將地下室倉庫租給客人7小時，沒想到卻被捲入賭博案，強調早知如此，絕對不可能租給他們。

好幾台機車在巷弄內放慢車速，最後停在一家汽車美容場門口，但他們不是一般顧客，而是便衣警方，一進到裡頭，馬上直搗地下室。

警方：「坐著，來你過來，隔壁啦，坐好。」

才剛下注到一半，就被警方團團包圍，賭客一時之間不知所措，只能乖乖配合偵辦，桌上的賭具現金通通成了犯罪鐵證。

警方日前接獲線報，一家汽車美容場進出人員複雜之外，還發現這一些人都不是騎車開車來做美容，持搜索票上門查緝，果真在地下一樓查獲不法。

事發在7號下午4點多台北市萬華區，重回現場，店家拉下鐵門公休一天，警方調查這群人以象棋士九為賭局，共查扣賭資18萬，抽頭金5萬多元，這一回除了帶回13名賭客，年紀從31歲到71歲不等，現場的4名工作人員也一併被依賭博罪移送偵辦。

附近民眾：「人家就說，昨（7）天有3－4台警車來，生意還算不錯，零零散散的而已啦，職業賭場不可能啊，他才剛來而已。」

一樓做正當生意，就連警用大型重機，也曾來這裡美容，卻在地下室倉庫，暗藏賭場，美容場負責人，也被帶回偵辦，交保後無辜喊冤。

汽車美容店負責人：「洗車的客人，介紹別人來，簡易式的卡拉ok，就他們可以唱唱歌啊，我想說2500塊，跟我租早上10點到7點，我也不知道他們是在賭博，如果知道的話，不可能租他們。」

因為信任把場地租給客人辦活動，沒想到卻遭受波及，是不是真的被利用，就等檢警查明白。

