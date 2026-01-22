警界再有大地震！68人升官「1/26將上任」
警政署今天（22日）宣布，因應警政工作需求，將進行一波重要的警職人事調整，共計68名警官將於1月26日正式交接到任，此次調整範圍涵蓋了警政署科長、航空警察局分局長及各縣市警察局的督察、主任秘書等職務，共計68人目的是增強地方治安及打擊犯罪。
此次人事調整中，刑事局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元及北市刑大偵六隊長賴楷淳因其在打詐及刑案偵辦中的卓越表現，分別調任嘉義縣及花蓮縣的分局長。警政署表示，這些調整是基於對各人員的品德、學能及工作績效的綜合評估，並考慮到職務平衡及地區調任的原則。
此外警政署也針對直轄市及各縣市的督察及主任秘書進行了調整，涉及跨縣市及跨單位的異動，以強化警政運作及區域平衡。所有調任及陞任的名單將於1月26日完成交接。
此次所有職務調動內容如下：
一、警政署科長及航空警察局分局長
(一)警政署保安組科長婁子才調任警政署公共關係室科長
(二)臺北市政府警察局督察陳國座調任警政署保安組科長
(三)臺南市政府警察局督察程純濱調任警政署保安組科長
(四)新北市政府警察局督察林鼎鈞調任警政署交通組科長
(五)臺中市政府警察局督察游政芳調任警政署保防組科長
(六)警政署航空警察局保安警察大隊大隊長劉隆期調任警政署航空警察局臺北分局分局長
(七)警政署航空警察局安全檢查大隊大隊長田偉仁調任警政署航空警察局高雄分局分局長
二、直轄市政府警察局第四序列督察
(一)警政署公共關係室科長林軍廷調任臺北市政府警察局督察
(二)彰化縣警察局督察長楊志傑陞任臺北市政府警察局督察
(三)宜蘭縣政府警察局主任秘書余中義陞任新北市政府警察局督察
(四)苗栗縣警察局督察長林明鋒陞任新北市政府警察局督察
(五)雲林縣警察局督察長黃國源陞任臺中市政府警察局督察
(六)新竹市警察局主任秘書林昆達陞任臺中市政府警察局督察
(七)雲林縣警察局主任秘書葉文啟陞任臺南市政府警察局督察
(八)嘉義市政府警察局主任秘書李益杰陞任高雄市政府警察局督察
(九)南投縣政府警察局主任秘書郭志豪陞任高雄市政府警察局督察
(十)花蓮縣警察局主任秘書陳文彬陞任高雄市政府警察局督察
三、第五序列主任秘書、督察長
(一)連江縣警察局主任秘書楊宗昆調任宜蘭縣政府警察局主任秘書
(二)澎湖縣政府警察局督察長黃念生調任雲林縣警察局主任秘書
(三)彰化縣警察局彰化分局分局長林英煌調任彰化縣警察局督察長
(四)臺東縣警察局臺東分局分局長陳宏平調任連江縣警察局主任秘書
(五)苗栗縣警察局苗栗分局分局長簡龍宏調任雲林縣警察局督察長
(六)宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長楊迪光調任澎湖縣政府警察局督察長
(七)嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文調任嘉義市政府警察局主任秘書
(八)南投縣政府警察局南投分局分局長洪秋賢調任南投縣政府警察局主任秘書
(九)基隆市警察局第四分局分局長洪政崴調任花蓮縣警察局主任秘書
(十)新竹市警察局第二分局分局長林炎巨調任新竹市警察局主任秘書
(十一)屏東縣政府警察局屏東分局分局長林明波調任苗栗縣警察局督察長
(十二)嘉義市政府警察局第二分局分局長林志弘調任花蓮縣警察局督察長
(十三)新竹市警察局第一分局分局長張明忠調任警政署臺中港務警察總隊督察長
四、縣（市）政府警察局分局長
(一)南投縣政府警察局草屯分局分局長劉千祥調任彰化縣警察局彰化分局分局長
(二)雲林縣警察局虎尾分局分局長方子欽調任臺東縣警察局臺東分局分局長
(三)南投縣政府警察局埔里分局分局長林威廷調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
(四)彰化縣警察局芳苑分局分局長宋俊良調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長
(五)雲林縣警察局西螺分局分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局分局長
(六)彰化縣警察局溪湖分局分局長蔡宏澤調任南投縣政府警察局南投分局分局長
(七)基隆市警察局第三分局分局長侯興龍調任基隆市警察局第四分局分局長
(八)苗栗縣警察局通霄分局分局長周貴忠調任新竹市警察局第二分局分局長
(九)雲林縣警察局北港分局分局長陳勇誌調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長
(十)嘉義縣警察局朴子分局分局長林思妙調任嘉義市政府警察局第二分局分局長
(十一)新竹市警察局第三分局分局長陳科宏調任新竹市警察局第一分局分局長
(十二)苗栗縣警察局竹南分局分局長戴志龍調任彰化縣警察局鹿港分局分局長
(十三)花蓮縣警察局吉安分局分局長陳盈元調任基隆市警察局第三分局分局長
(十四)屏東縣政府警察局潮州分局分局長林俊雄調任新竹市警察局第三分局分局長
(十五)彰化縣警察局鹿港分局分局長黄世德調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長
(十六)南投縣政府警察局集集分局分局長張基銘調任南投縣政府警察局草屯分局分局長
(十七)新竹縣政府警察局橫山分局分局長陳孟君調任南投縣政府警察局埔里分局分局長
(十八)澎湖縣政府警察局望安分局分局長黃一航調任彰化縣警察局芳苑分局分局長
(十九)嘉義縣警察局竹崎分局分局長吳誌權調任雲林縣警察局西螺分局分局長
(二十)嘉義縣警察局中埔分局分局長曾裕景調任彰化縣警察局溪湖分局分局長
(二十一)花蓮縣警察局玉里分局分局長黃清暉調任花蓮縣警察局吉安分局分局長
(二十二)花蓮縣警察局新城分局分局長蘇立琮調任苗栗縣警察局通霄分局分局長
(二十三)新竹縣政府警察局新埔分局分局長張舒喻調任雲林縣警察局北港分局分局長
(二十四)臺東縣警察局大武分局分局長莊于瑩調任嘉義縣警察局朴子分局分局長
(二十五)宜蘭縣政府警察局三星分局分局長陳俞佐調任苗栗縣警察局竹南分局分局長
(二十六)金門縣警察局金湖分局分局長王貞惠調任南投縣政府警察局集集分局分局長
(二十七)金門縣警察局金城分局分局長朱政憲調任新竹縣政府警察局橫山分局分局長
(二十八)警政署秘書室第五序列專員黃智銘調任金門縣警察局金湖分局分局長
(二十九)雲林縣警察局秘書科科長馬秋景調任雲林縣警察局虎尾分局分局長
(三十)桃園市政府警察局中壢分局督察組組長周宏璘陞任金門縣警察局金城分局分局長
(三十一)警政署保安警察第四總隊第三大隊副大隊長許德海陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長
(三十二)臺南市政府警察局第二分局偵查隊隊長周志遠陞任嘉義縣警察局竹崎分局分局長
(三十三)警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長
(三十四)臺北市政府警察局內湖分局督察組組長許竣閔陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長
(三十五)臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長賴楷淳陞任花蓮縣警察局新城分局分局長
(三十六)臺北市政府警察局後勤科股長辜欽祥陞任新竹縣政府警察局新埔分局分局長
(三十七)新北市政府警察局新店分局交通組組長趙連順陞任臺東縣警察局大武分局分局長
(三十八)臺北市政府警察局中正第一分局督察組組長陳育健陞任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長
