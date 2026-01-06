警界大搬風…林炎田接掌北局？陳其邁「不捨但祝福」讚他治安功臣

傳出有網友今晚將帶致命物鬧場藍營五甲龍成宮宣講，高雄市長陳其邁表示，將請警方維持治安保障言論自由。施書瑜攝



警界人事大風吹！多位高階警官將於1月16日屆齡退休，盛傳北市警長將由現任高市警長林炎田北上接掌；高雄市長陳其邁今（1/6）大讚他是高雄治安功臣，無日無夜認真打拼，坦言私下「很不捨」，但祝福他未來發展，強調市府尚未接獲正式通知。

台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉及警政署副署長廖美玲等多名高階警官將於1月16日屆齡退休，掀起警界大規模人事異動。據傳，高雄市警察局長林炎田可能北上接任台北市警察局長，但內政部長劉世芳近期已低調否認此說法，強調人事仍在規劃作業中。

對此，高雄市長陳其邁今受訪表示，市府目前尚未接獲任何正式通知。他高度肯定林炎田在高雄維護治安的貢獻，指出林炎田在打擊重大犯罪與維護市民安全方面「無日無夜」認真打拼，對此私下「很不捨」，但仍祝福他未來發展。

陳其邁強調，警政一條鞭，人事安排由中央規劃，他尊重相關程序；林炎田在高雄的表現令人感動，他也給予最大的肯定跟祝福。

