「警界奧斯卡」桃園奪8獎創歷年最佳 廖恆裕：以科技守護治安交通

桃園市政府警察局勇奪114年國家警光獎8獎座，創歷年最佳成績 。圖：市警局提供

桃園市政府警察局長廖恆裕昨日率同獲獎同仁，赴內政部警政署出席「114年國家警光獎」頒獎典禮，今（3）日在桃園市政府市政會議中並將8座獎座呈獻市長，象徵與全體市民共享榮耀。廖恆裕表示，未來桃園警察將持續運用科技強化偵防與交通管理，打造更智慧、更安全的城市防線，秉持「守護治安交通，孜孜不倦」的核心精神，提供市民最優質的警政服務。

桃園市政府警察局在內政部警政署「114年國家警光獎」遴選中表現亮眼，團體組與個人組各拿下4座獎項，合計勇奪8座獎座，寫下歷年最佳成績。國家警光獎素有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就，此次桃園警察在偵查犯罪、改善交通、綜合規劃、查緝毒品、打擊詐欺、反黑肅槍及綜合評量等多項指標全面獲獎，充分展現桃園警察團隊在治安與科技創新上的堅強實力。

在團體獎部分，刑事警察大隊榮獲偵查犯罪類「優等」。大隊在全國同步肅槍專案期間，於5波行動中勇奪2次全國第1名，累計查獲具殺傷力槍枝127枝、改造槍械據點7處，員警平均查緝量能高居六都之首，並助桃園市在「2025全國縣市施政滿意度調查」中，再度拿下「治安狀況」評比金獎。

改善交通類方面，交通警察大隊獲得「第3名」肯定。交大推動「標示單全面電子化」，行政效率提升5倍，並透過「AI行人防護網計畫」擴增科技執法量能，導入科技設備之路口事故發生率下降18.61%，相關成果更獲得首爾智慧城市獎等多項國際獎項青睞，成為智慧交通管理的重要示範。

在綜合規劃類中，刑事警察大隊以「數位科技戰情中心」榮獲「第3名」。該中心於113年10月14日正式啟用，整合各項科偵系統、人力與硬體設備，達成「刑案資訊即時分享」與「科技犯罪快速調查」目標，同時全國首創「AI巡防」移動式車牌辨識示警系統，並運用大數據分析詐欺集團犯罪模式，將傳統被動偵辦，升級為主動、即時且全面的聯防機制。

刑事鑑識中心則在綜合規劃類勇奪「優等」。該中心為全國警察機關中首座取得「體液鑑定」認證的實驗室，引進新型鑑定儀器後，DNA證物檢出率提升至54%，並與法醫研究所密切合作，協助鑑定無名屍案，促成12名往生者得以確認身分、返家團聚，展現與國際接軌的專業鑑識能量。

個人獎表現同樣亮眼。查緝毒品類「優等」由刑事警察大隊偵查佐王新傑獲得，他偵辦李姓嫌犯製毒集團案件時，發現藏身據點內的秘密通道，最終查扣市值約7,000萬元的K他命等大量毒品，一舉斬斷北部重要毒品供應鏈。

打擊詐欺類「優等」則由桃園分局偵查佐尤信智獲獎。他偵破全台性「假投資」及「解除分期付款」詐欺集團，歷經6波收網行動，成功向法院聲請並獲准扣押犯罪不法所得逾4010萬元，有效打擊詐騙金流，守護民眾財產安全。

在反黑肅槍類「優等」部分，楊梅分局警員黃明浩查緝租屋處時，破獲隱匿於民宅內的「改造軍火庫」，當場查獲12枝火藥式槍械及數百發子彈，徹底瓦解黑槍外流管道，有效降低潛在暴力犯罪風險。

綜合評量類「優等」由婦幼警察隊分隊長徐瑤獲獎。她深耕婦幼安全工作已逾10年，主責編纂全國首部《性別暴力防治友善多國語言電子書》，並翻譯成越語、泰語等五種語言版本，讓新住民與外籍配偶也能取得重要防暴資訊，實質落實資訊平權與弱勢保護。

廖恆裕強調，這次在國家警光獎勇奪8座獎項，是桃園市警察局長期推動智慧警政與精準執法的成果，背後是第一線同仁不分日夜的努力與付出。他表示，未來將持續結合科技應用與跨域合作，從治安防制、交通安全到婦幼保護全面精進，讓市民感受到更安心、更便利的警政服務，也盼市民與市府一同成為桃園治安與交通環境的堅實後盾。

