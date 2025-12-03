「警界奧斯卡」桃園奪8獎創歷年最佳 廖恆裕：以科技守護治安交通
桃園市政府警察局長廖恆裕昨日率同獲獎同仁，赴內政部警政署出席「114年國家警光獎」頒獎典禮，今（3）日在桃園市政府市政會議中並將8座獎座呈獻市長，象徵與全體市民共享榮耀。廖恆裕表示，未來桃園警察將持續運用科技強化偵防與交通管理，打造更智慧、更安全的城市防線，秉持「守護治安交通，孜孜不倦」的核心精神，提供市民最優質的警政服務。
桃園市政府警察局在內政部警政署「114年國家警光獎」遴選中表現亮眼，團體組與個人組各拿下4座獎項，合計勇奪8座獎座，寫下歷年最佳成績。國家警光獎素有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就，此次桃園警察在偵查犯罪、改善交通、綜合規劃、查緝毒品、打擊詐欺、反黑肅槍及綜合評量等多項指標全面獲獎，充分展現桃園警察團隊在治安與科技創新上的堅強實力。
在團體獎部分，刑事警察大隊榮獲偵查犯罪類「優等」。大隊在全國同步肅槍專案期間，於5波行動中勇奪2次全國第1名，累計查獲具殺傷力槍枝127枝、改造槍械據點7處，員警平均查緝量能高居六都之首，並助桃園市在「2025全國縣市施政滿意度調查」中，再度拿下「治安狀況」評比金獎。
改善交通類方面，交通警察大隊獲得「第3名」肯定。交大推動「標示單全面電子化」，行政效率提升5倍，並透過「AI行人防護網計畫」擴增科技執法量能，導入科技設備之路口事故發生率下降18.61%，相關成果更獲得首爾智慧城市獎等多項國際獎項青睞，成為智慧交通管理的重要示範。
在綜合規劃類中，刑事警察大隊以「數位科技戰情中心」榮獲「第3名」。該中心於113年10月14日正式啟用，整合各項科偵系統、人力與硬體設備，達成「刑案資訊即時分享」與「科技犯罪快速調查」目標，同時全國首創「AI巡防」移動式車牌辨識示警系統，並運用大數據分析詐欺集團犯罪模式，將傳統被動偵辦，升級為主動、即時且全面的聯防機制。
刑事鑑識中心則在綜合規劃類勇奪「優等」。該中心為全國警察機關中首座取得「體液鑑定」認證的實驗室，引進新型鑑定儀器後，DNA證物檢出率提升至54%，並與法醫研究所密切合作，協助鑑定無名屍案，促成12名往生者得以確認身分、返家團聚，展現與國際接軌的專業鑑識能量。
個人獎表現同樣亮眼。查緝毒品類「優等」由刑事警察大隊偵查佐王新傑獲得，他偵辦李姓嫌犯製毒集團案件時，發現藏身據點內的秘密通道，最終查扣市值約7,000萬元的K他命等大量毒品，一舉斬斷北部重要毒品供應鏈。
打擊詐欺類「優等」則由桃園分局偵查佐尤信智獲獎。他偵破全台性「假投資」及「解除分期付款」詐欺集團，歷經6波收網行動，成功向法院聲請並獲准扣押犯罪不法所得逾4010萬元，有效打擊詐騙金流，守護民眾財產安全。
在反黑肅槍類「優等」部分，楊梅分局警員黃明浩查緝租屋處時，破獲隱匿於民宅內的「改造軍火庫」，當場查獲12枝火藥式槍械及數百發子彈，徹底瓦解黑槍外流管道，有效降低潛在暴力犯罪風險。
綜合評量類「優等」由婦幼警察隊分隊長徐瑤獲獎。她深耕婦幼安全工作已逾10年，主責編纂全國首部《性別暴力防治友善多國語言電子書》，並翻譯成越語、泰語等五種語言版本，讓新住民與外籍配偶也能取得重要防暴資訊，實質落實資訊平權與弱勢保護。
廖恆裕強調，這次在國家警光獎勇奪8座獎項，是桃園市警察局長期推動智慧警政與精準執法的成果，背後是第一線同仁不分日夜的努力與付出。他表示，未來將持續結合科技應用與跨域合作，從治安防制、交通安全到婦幼保護全面精進，讓市民感受到更安心、更便利的警政服務，也盼市民與市府一同成為桃園治安與交通環境的堅實後盾。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 244
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 25
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 155
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 3
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 87
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 98
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 20 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 136