警界彭于晏功獎居冠⋯遭檢舉「縱放正妹」滑旅館5hrs！內部原以為遭設局

社會中心／台南報導

警界彭于晏遭檢舉縱放正妹還滑進飯店房間，第一時間警方接獲檢舉還以為遭設局。（圖／資料畫面）

台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣因而有「警界彭于晏」之稱，過去績效優異，功獎曾居全台之冠，但去年6月卻遭人綠帽男檢舉縱放妹子，還滑進對方旅館房間5小時。據悉，警方展開調查，第一時間內部還以為黃員遭刻意設局，但進一步調查才發現廖男、石女背景單純，排除設局，經檢方調查偵結起訴，黃員遭停職。

黃員高顏值有警界彭于晏稱號，更曾經在111年功獎居全台之冠獲封「戰神」。（圖／翻攝臉書）

一對情侶去年6月到台南遊玩，廖男因酒駕騎機車被黃姓員警取締，與後座石女一同被帶回派出所偵辦。廖男酒精濃度達0.49毫克，石女依法應連坐處罰鍰6000元至1萬5000元，但黃員對石女有好感，因而「罰男不罰女」。

起訴書指出，石女離開派出所返回旅館，剛好下班退勤的黃員竟前往該旅館門口與石女「巧遇」，兩人在路邊閒聊後，於清晨5時許一同進入石女房間，直到上午10時42分黃員才離開。全案經檢舉後曝光，警方調閱監視器及補開罰單，才查出荒唐行徑。

對於房內5hrs做了什麼，黃員堅稱是去借廁所、聊天。（圖／翻攝畫面）

廖男事後蒐集證據向警方提出檢舉，也曾接受《三立新聞》訪問，指控黃員濫用職權，把自己銬在警局，跑去搭訕女友，甚至還聽到房內有發生親密關係聲響。據悉，原本接獲檢舉，第一時間內部還以為黃員遭人設局，因為他績效優異，還曾於111年就偵破345件刑案，拿下全台警員最多功獎，因而獲封「戰神」。

廖男曾接受訪問並表示，聽到房內有發生親密關係的聲音。（圖／資料畫面）

後來進一步調查發現，廖男與石女工作背景單純，才排除設局推測，針對滑進旅館一事，黃員都堅稱是去借廁所、聊天。不過，未依規定對石女開單，已涉及圖利罪，此外黃員涉嫌侵害民眾隱私，被台南地檢署依圖利罪及違反個資法等罪，提起公訴。



