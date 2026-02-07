警界彭于晏慘了！抓酒駕漏開「別人女友」罰單 事後一起進摩鐵5小時

台南市警察局二分局黃姓員警，貌似男星彭于晏(左圖，取自臉書)，黃警涉貪汙罪遭起訴。翻攝畫面



台南市警二分局黃姓員警，長相酷似男星彭于晏，被稱為「警界彭于晏」。去（2025）年執行取締勤務，查獲情侶檔酒駕共乘機車，遭控於執勤時涉嫌包庇違規，因為當事人女友有好感，甚至在案件處理後私下與女方會面，兩人意外在旅館巧遇，共同進入房間閒聊約5小時；甚至被查出把個資、真查報告上傳親友通訊群組閒聊。

台南地檢近日偵結，依圖利罪、違法利用他人個資罪提起公訴，並建請量處適當之刑。警二分局也宣布將其停職，並展開行政調查。

廣告 廣告

起訴書指出，事件發生在2025年6月22日凌晨2時5分，黃警在台南市中西區執行擴大臨檢勤務，查獲廖男騎機車後載石女，並涉犯酒駕，廖男酒測值每公升0.49毫克，依法也應對石女製單舉發處以6,000元罰鍰，且無行政裁量空間，未料，黃警因對石女頗有好感，未對石女開罰。

石女當日凌晨4時許自行離開中正所，返往其當時位於台南市中西區一家下榻旅店，同日凌晨4時8分許，旅店門口處，巧遇剛下班的黃警，2人於該處閒聊至同日上午5時7分，隨後共同進入石女所下榻旅店客房，至同日上午10時42分才一同步出房間。

黃警也被查出利用偵辦之便，用手機拍攝廖男身分證、酒精測定紀錄表，並翻拍另案涉犯詐欺的偵查報告傳送到親屬、友人群組閒聊。檢方偵辦時，黃警坦承犯行，偵查終結依《貪汙治罪條例》中的圖利罪，以及《個資法》中的違法利用他人個資罪起訴，警二分局獲知起訴結果，立即依法停職，並將從嚴追究相關人員行政責任。

更多太報報導

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」