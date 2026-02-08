「警界彭于晏」包庇正妹？ 從全台功獎之冠淪為被告

台南市警二分局一名黃姓警員，因外貌帥氣被譽為「警界彭于晏」，過去破案績效優異，功獎一度位居全台之冠。然而，這名警員近日卻因涉嫌在辦案過程中包庇一名女性乘客，並在事後進入對方旅館房間長達5小時，遭到檢方依圖利罪及違反個資法起訴，並已被停職。

「警界彭于晏」因包庇正妹，大好前途毀於一旦。 （圖／翻攝畫面）

根據檢廉調查，黃員於2025年6月執行臨檢期間，查獲一名廖姓男子酒駕載著石姓女友，廖男酒測值達0.49毫克，依規定應對廖男及後座石女分別開罰。然而，黃員因對外型亮麗的石女「有好感」，指示同事僅對廖男開罰，讓石女得以脫身。不僅如此，黃員還在當晚下班後，前往石女下榻的旅館，兩人進入房間長談約5小時，直到隔天上午才一同步出。雖然黃員辯稱兩人僅是聊天，但廖男事後發現女友與警員在旅館幽會，憤而向媒體爆料，並提供錄音檔作為檢舉證據。

廣告 廣告

警方接獲檢舉後，起初懷疑黃員可能遭人設局，畢竟黃員過去破案表現優異，曾在111年偵破345件刑案。但調查顯示，黃員不僅涉嫌包庇石女，還將廖男的身分證及酒測單拍照，並傳給家人及女性友人，甚至將其他偵查報告的內容作為聊天話題，行為嚴重違規。原本前途光明的黃員，已通過警大二技的考試，準備進一步深造，但如今卻因涉嫌貪汙治罪條例圖利罪、公務員洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪名遭檢方起訴，並面臨停職處分。

目前，台南市警二分局已對黃員進行停職處分，並補開對石女的6000元罰單。此事件引發社會廣泛關注，也讓過去以優異表現聞名的黃員形象大打折扣。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

法官是否願擔歷史罵名！沈政男預言柯文哲一審刑度：10年以下

影/三立買埔心地目變更價值暴漲 郭正亮喊查：有無圖利？

無牌車違停北市2警未開單 涉圖利罪二審仍無罪