「警界彭于晏」正面照曝光！帥警走歪縱放正妹滑進摩鐵私會5小時 貪污起訴下場慘

台南黃姓員警因承辦酒駕案縱放正妹，遭起訴涉嫌圖利罪。翻攝照片

因長相帥氣被譽為「警界彭于晏」的台南市第二分局黃姓員警，去年任職期間查獲一對情侶酒駕共乘機車，竟縱放後座石姓女子未開罰，事後又跑到石女住的旅館房間私會5小時，還把個資、偵查報告上傳親友通訊群組閒聊。台南地檢日前偵查終結，將黃男依圖利罪、違反個資法等罪嫌提起公訴，黃男也因此遭分局停職處分。

據了解，黃男是警專37期畢業，從警4年多後再上一層樓考上警大二技，加上身材挺拔高顏值，屢被戲稱為「警界彭于晏」，多次在分局宣導活動中亮相，一度被視為台南警界明日之星。

檢方起訴指出，去年6月21日深夜台南警方執行擴大臨檢勤務，從高雄來的廖男騎機車搭載石姓女友，在中西區遭到攔查，廖男酒測超標被依公共危險罪送辦，不料承辦員警黃男見石女面容姣好，心生好感，竟趁情侶檔在派出所等候製作筆錄移送地檢過程中，指示同事陳姓員警只對廖男開立紅燈右轉、酒駕等3張罰單，卻漏掉與同車後座乘客，讓石女免繳6000元罰單。

當天凌晨4時許，廖男遭警所留置等待移送地檢署，石女則獨自返回投宿的旅店門口，幾乎同一時間，剛下班的黃男也出現在旅館門口「巧遇」石女，兩人在門口暢聊1個小時仍意猶未盡，隨後一同進入石女房間，直到將近中午11時黃男才離開。

事後警方接獲檢舉，整起事件才曝光。檢警查出，黃男當天查獲廖男酒駕，且為該案承辦人，廖男、石女舉發單都由他負責，而廖男酒駕、石女為乘客，無裁量或不予裁罰的空間，應依法開罰卻未開罰，涉犯圖利罪。石女到案後也證實，黃男在旅店聊天時曾告知她本應被開罰單，是自己「少開這張罰單」。

檢警另查出，黃男曾利用職務之便，以手機拍攝廖男身分證、酒精測定紀錄表，並翻拍另案涉犯詐欺的偵查報告、性侵害案件的報案筆錄與報案人個資等，只為向友人炫耀工作內容或當成聊天話題。檢方痛批黃男嚴重侵害被害人隱私及名譽，偵結依《貪污治罪條例》圖利罪、《個人資料保護法》等罪嫌將黃男起訴。



