「警界彭于晏」私會女子5小時換酒駕免罰 遭停職起訴

台南一名有警界彭于晏之稱的黃姓員警，無論抓通緝犯、酒駕犯，屢屢立功，只是現在被檢察官起訴，還被停職，原來去(2025)年六月偵辦一起情侶酒駕案時，包庇坐在後座的女乘客，而且還與她私會長達五小時，事後更被查到洩漏個資，現在他被起訴，當事分局表示，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場以維護警譽。

黃姓員警說：「趴下，(怎樣)，趴下。」員警騎乘機車緊追通緝犯，沿途還不斷提高分貝，終於成功將人給攔下，除此之外，目擊民眾說：「GG，被彭于晏抓到。」有警界彭于晏之稱的黃姓員警，在路口查緝到酒駕男子再度立功，只是沒想到現在被停職，原來是因為2025年6月22日，他在台南中西區金華路三段，攔查一對酒駕情侶，事後卻指示派出所不知情同事，對騎車的廖姓男子開罰，卻放過應負連坐責任後座女乘客，甚至被檢舉與她私會長達五小時。

民眾說：「這的確是很不該，違法應該會有，法律的條文規定的懲處嘛，那所以一切就按照規章來。」民眾說：「對於員警來講或許已經是很嚴重的事情，因為畢竟上頭也知道這件事情，所以或許他能從這一次學到一些教訓。」該開單沒開單之外，檢方調查後，發現黃姓員警不但拍攝廖姓騎士的身分證及酒測紀錄，傳給家人及友人，還翻拍另一件詐欺案報告給友人當作談資，被依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。

台南二分局副分局長江彥勳說：「疑似有未依規定進行酒駕連坐開罰，及洩密等違法情事，案件偵查終結並予以起訴，本分局立即依法將該名員警予以停止處分。」人民保母知法犯法做了最壞示範，現在不只被起訴還遭到停職，大好前程毀在自己手裡。

