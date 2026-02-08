「警界彭于晏」糟了！ 縱放正妹涉圖利遭起訴

台南二分局有一名黃姓員警，外型被網友形容酷似男星彭于晏，有著「警界彭于晏」的稱號。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台南二分局有一名黃姓員警，外型被網友形容酷似男星彭于晏，有著「警界彭于晏」的稱號，但現在帥氣形象大翻車，黃姓員警被查出，去6六月涉嫌包庇酒駕正妹乘客，如今不僅被停職，還遭到檢方起訴。看來長得帥，品行不好也沒用。

攔查疑似酒駕騎士的員警五官深邃，外型酷似男星彭于晏，他是台南二分局的黃姓員警，去年6月22日凌晨2時多執行擴大臨檢時，涉嫌縱放酒駕乘客石姓女子，又在當天清晨5時多，進入石女下榻的旅館房間，兩人待了5小時，直到上午10時42分才一同離開。黃姓員警辯稱，只是進去借廁所聊天，避開對價關係，但仍被檢方起訴圖利罪。

廣告 廣告

第二分局副分局長江彥勳：「今案件偵查終結並已起訴，本分局立即依法將該名員警，予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。」

檢方指出，黃姓員警用手機拍下當時酒駕男子廖男的身分證以及酒精測定紀錄表，傳給家人和朋友，又翻拍偵查報告給朋友，已經涉及偵查秘密與個資不當利用，因此依圖利違法利用個資及洩密等罪嫌起訴，並請求沒收扣案手機。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

家扶姊弟禮券不見！路人阿嬤到案了「花到剩400」

40歲兒宅在家 父為兒徵婚牽線成功包3萬8

10度寒流來襲！警消曝預防一氧化碳中毒五大關鍵

