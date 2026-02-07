「警界彭于晏」縱放正妹！巧遇滑進旅館5小時 帥警認了進房「做1事」

社會中心／陳韋劭報導

黃姓男警進入石女旅館房間，全被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

台南市一名黃姓員警長相帥氣有「警界彭于晏」之稱，去年6月間，黃員攔查廖姓男子與石姓女子情侶檔酒駕案件，未依規定對同車石女開罰，他趁廖男被扣押警局之際，進入石女下榻旅館，2人在房內待了5個小時，事後遭檢舉查辦。黃員應訊時規避「對價關係」，只承認有進去借廁所，仍被台南地檢署依圖利罪嫌起訴。

去年6月間，廖男、石女情侶檔從高雄到台南玩，廖男騎機車酒駕，酒測值達0.49毫克，情侶檔被帶回派出所偵辦，廖男因公共危險罪被留置，後座石女原本應被連坐開罰6000元至1萬5000元，黃姓員警疑對石女「有好感」，指示不知情的同事僅對廖男開罰，隱瞞石女違規事實，廖男被依違反公共危險罪移送法辦。

起訴指出，石女獨自離開派出所返回下榻旅館，剛好下班退勤的黃員前往該旅館門口與石女「巧遇」，兩人在路邊閒聊後，於清晨5時許一同進入石女房間，直到上午10時42分黃員才離開。全案經檢舉後曝光，警方調閱監視器及補開罰單，才查出荒唐行徑。

檢警懷疑黃員和石女間有「不當關係」，但黃員應訊時僅承認當時是進去「借廁所」，後來有留在房內「聊天」，刻意避開未開連坐罰單的對價關係。

黃姓員警承認有進房借廁所聊天5個小時。（圖／翻攝畫面）

檢方另查出，黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人張女炫耀討論；同年8月，他又將一份關於洪姓男子的詐欺案偵查報告翻拍傳給張女閒聊，侵害民眾隱私。

台南地檢署認為，黃員身為執法人員，卻違背職務，依圖利罪及違反個資法等罪，將他提起公訴。

