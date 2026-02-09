警界彭于晏「縱放正妹」滑旅館5hrs！有望派巡官…因違背職務斷送前途

社會中心／台南報導

台南市警二分局黃姓員警，因帥氣樣貌被封「警界彭于晏」，從警期間協助偵破345件刑案，又獲「戰神」稱號；然而，去年逮情侶酒駕，只扣留男方，卻包庇、縱放正妹乘客，期間還到女方下榻旅館待5小時，此案被揭露後，原本從警察大學二技受訓回歸，黃男原有機會派任巡官，前途一片看好，如今形象崩壞，遭到停職，後續要面對司法審判。

回顧此案，廖姓男子2025年6月間涉嫌酒駕騎車，載石姓女友在台南被逮，2人被帶回偵辦，男方被留置，女方原本應被連坐開罰6000元至1萬5000元；未料，黃姓員警疑對石女「有好感」，指示不知情的同事只對廖男開罰，隱瞞石女違規。

台南市警二分局黃姓員警從警期間協助偵破345件刑案，又獲「戰神」稱號。（圖／翻攝畫面）

石女被縱放之後返回下榻旅館，跟下班退勤的黃姓員警在旅館門口「巧遇」兩人在路邊閒聊，清晨一同進房直到上午才離開，足足停留5小時才離開；事後，廖男得知此事，憤而提出檢舉，荒唐行徑才因此曝光。

黃姓員警不當行為被揭露後，刑事部分因違背職務，被檢方依圖利罪及違反個資法等罪起訴；所屬台南市警二分局，也依法予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。

關於黃男的從警生涯，他為警專37期行政警察科畢業，於2020年10月分發到台南市警局二分局服務，有「酒駕殺手」稱號，還因抓毒品、竊盜，在2022年就偵破345件刑案，拿下全台警員最多功獎獲封「戰神」；某次攔查酒駕騎士因高顏值引起關注，又多新增「警界彭于晏」稱號。

石女被縱放之後返回下榻旅館，跟下班退勤的黃姓員警在旅館門口「巧遇」兩人在路邊閒聊，清晨一同進房直到上午才離開。（圖／資料畫面）

據《聯合報》報導，黃男去年2月才從警察大學二技受訓回歸，原有機會派任巡官，前途一片看好，然而，卻因涉犯貪污治罪條例中的圖利罪及違法利用他人個資等罪，被依法起訴，又遭停職處分，從警生涯就此暫停。

