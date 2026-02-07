「警界彭于晏」跟她滑進旅館做1事 慘遭停職起訴

黃姓員警因取締酒駕未對女乘客開連坐罰鍰，事後又與對方進旅館逾5小時，並外傳個資。檢方依圖利及個資法起訴，分局已停職。（圖／翻攝台南市政府警察二分局 臉書）





台南市警二分局一名黃姓員警因外型出眾，被稱為「警界彭于晏」，卻遭爆出於去年6月取締酒駕時，僅對騎車酒測超標的男子製單，未依規定對後座女子開出連坐罰鍰。事後又被查出下班後在旅館門口與該女「巧遇」，兩人進入房內逾5小時。台南地檢署偵結，認定涉圖利及違反個資法等罪提起公訴，分局並已依法停職。

酒駕連坐未開單

起訴書指出，事件發生於2025年6月22日凌晨，黃員臨檢查獲一對雙載情侶，廖姓男子酒測值達0.49毫克依法移送。依規定，後座石姓女子也應遭連坐處以6,000元至15,000元罰鍰，但黃員僅對廖男製單，讓石女先行離開。警方後續接獲檢舉，調閱監視器並補開罰單，案件因此曝光。

清晨同進旅館逾5小時

檢方查出，石女離開派出所後返回中西區下榻旅館，黃員下班後在旅館門口與她碰面，兩人路邊交談後於清晨5時許一同進入房間，直到上午10時42分黃員才離開。另查得黃員曾拍下酒駕案件當事人身分證、酒測資料傳送至親友群組及友人，並翻拍另一宗詐欺案偵查報告傳給友人聊天，涉及違法使用個資與洩漏偵查資料等情。

台南地檢署偵查終結後，依《貪污治罪條例》圖利罪及《個資法》等罪嫌起訴。警二分局表示，得知起訴結果後已立即依規定停職，並將追究相關行政責任。

