警界憾事！54歲巡佐查詐騙案自撞違停貨車 送醫不治

高雄新興分局一名張姓巡佐，今（12）日下午，騎車行經建國路、市中一路口，查詢詐騙集團車手路線並調閱相關影像，沒想到執行公務到一半，突然自撞路邊違停小貨車，送醫搶救後宣告不治，派出所同事聽聞消息都表示不捨，張姓巡佐從警35年，年年考績均為甲等，表現優異，當時怎麼會自撞小貨車，還要釐清， 家屬接到消息，第一時間趕到醫院，遺體移送殯儀館的過程，難掩悲傷情緒 。

機車騎士通過路過，看似沒減速，直直撞上路邊違停小貨車，人車當場猛力撞上小貨車後方，而這名騎士身分曝光，是新興分局巡佐，當時正在執行公務，沒想到卻發生意外。

車禍發生後，機車卡在貨車車底，巡佐整個人往後仰，雙手朝地，救護車緊急到場，協助送醫，但不幸這名巡佐搶救後仍宣告不治，目擊民眾說：「摩托車整車撞上去，騎士就掛在自己摩托車上，往後仰，嘴巴流血當下馬上報119。」、「聽到砰，再來人就倒在那邊，救護車到的時候大家輪流CPR，就沒起來了，一個小姐CPR還是沒甚麼動，大家輪流就沒動。」

今（12）日下午1點多，張姓巡佐騎車查看詐騙集團車手活動路線，並調相關影像，途中行經三民區建國三路、市中一路口撞上路邊小貨車，警方初判，疑似小貨車違停釀禍，詳細原因還要釐清，但小貨車駕駛，也當場被依過失致死罪嫌移送偵辦。

張姓巡佐(114.7.2)說：「不要動。」用力踢破大門，今年7月偵辦妨害風化案件，嚴厲喝斥嫌犯，張姓巡佐(114.7.2)說：「你先出來，你等下要換衣服對不對。」

54歲張姓巡佐，從警35年，盡忠職守全力辦案，幾乎年年考績均為甲等，5年前調至新興分局前金分駐所調帶小組表現優異，根據了解，案發當天，巡佐上午10點上班，下午1點多出勤，前一天也有休息11小時，不排除騎車途中身體不適，也有可能當時陽光刺眼，導致視線不佳肇事。

家屬接到死訊也趕到醫院，等待大體移送殯儀館的過程難掩哀傷情緒張姓巡佐一生奉獻警職，執勤途中自撞死亡，同事聽聞消息也表示驚訝不捨，後續將協助家屬完成治喪工作。

