警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！

社會中心／程正邦報導

新莊分局正妹女警有「新莊郭雪芙」之稱，讓許多網友暈船：「想被她上銬」。（圖／翻攝自新莊警好讚臉書）

普發現金成詐騙溫床 警方出奇招找「最美嬌點」宣導

隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！

盧姓女警參與宣導防詐影片拍攝，網友焦點全在她身上。（圖／翻攝自新莊警好讚臉書）

這一次，新莊分局邀請了知名網紅紅又祥合作，在YouTube頻道「掌聲祥起」上貼出標題為「當場被抓？祥哥被上銬？」的犯罪預防宣傳短片。影片以貼近生活且幽默自然的方式，將防詐重點融入其中，新莊警分局臉書粉專「新莊警好讚」也預告：「他們這次要以最貼近生活、最搞笑自然的方式，來把防詐重點藏進笑點內。」

廣告 廣告

大眼甜美女警成焦點 粉專認證「新莊郭雪芙」

新莊分局在臉書粉專分享花絮照片時，就已埋下伏筆，特別標註「#新莊郭雪芙」。從畫面中可見，這位女警擁有一雙靈動的大眼，笑容極其甜美，甜美程度甚至獲得其他警局粉專認證，粉專「板橋警聲雲」也在貼文底下附和直呼：「真的是郭雪芙！」

盧姓女警外型亮麗不輸明星，IG有許多美照。（圖／翻攝IG@ lziyuu_）

在紅又祥釋出的影片中，女警擔任防詐宣導的靈魂人物。當網紅假裝在ATM旁聽電話指示領取1萬元時，女警立即上前阻止，並溫柔提醒：「1萬元可以用ATM領取沒有錯，但是一定要自己操作，不可以聽電話指示，電話裡頭，那就是詐騙集團，在指示你轉出錢」。她也在影片最後再次呼籲：「記得ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮，領不到錢事小，被掃光了才是真的慘」。

網友集體「歪樓」告白：注意力全在看女警

儘管影片傳達的防詐資訊非常重要，但這位「新莊郭雪芙」的魅力卻成功讓網友集體「歪樓」。影片畫面曝光後，留言區瞬間被女警的超高顏值訊息灌爆：「重點我只看到這女警好正」、「女警正翻」、「右邊女警也太可愛了吧」、「女警好漂亮」、「警察還蠻可愛的」、「這集的重點是『漂亮的女警』」、「我不是在看防詐了，全部注意力都在看女警」。

盧姓女警和工作人員討論拍攝內容。（圖／翻攝自新莊警好讚臉書）

還有網友納悶：「新莊有這麼正的警察？」、「我願意被這位女警逮捕」、「求女警IG」、「奇怪 我去新莊警局就沒看過，嗚嗚嗚嗚嗚」。

神通廣大的網友們很快就將這位「新莊郭雪芙」的社群媒體帳號「神」了出來。據《中時新聞網》報導，這位盧姓女警今年才20歲，擁有170公分的亮眼高挑身材，且性格活潑外向。據悉，她當初報到時，就已在分局內引起一陣「旋風」。

盧姓女警今年才20歲，據說到新莊分局報到時就因美貌引起騷動。（圖／翻攝自IG@lziyuu_）

不過，對於廣大想「認識」這位警花的網友們，可能要失望了。報導指出從觀察盧姓女警的個人IG頁面，顯示她似乎已經死會，讓不少網友留言大嘆可惜。

更多三立新聞網報導

最新民調！黃國昌新北市長夢碎：連他都輸 藍徵召李四川時間曝

東亞戰略大洗牌！高市早苗表態原因曝 美日韓菲構建「抗中金三角」

全城應援！TWICE演唱會前夕 高雄7大地標「雷射文字秀」炫爆港都

營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留

