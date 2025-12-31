「警界焦凡凡」現身北市跨年維安 手持干擾槍成焦點

網友發現持空拍機干擾槍者的女警外型神似藝人「焦凡凡」。翻攝畫面





迎接2026！其中看101煙火的重頭戲「台北最High新年城—2026跨年晚會」即將登場，市府也全面啟動高規格維安作業，蔣萬安也在晚會開始前親自視察維安狀況，不過，就在跨年維安嚴陣以待之際，一名執行勤務的女刑警意外成為焦點。

網友眼尖發現，一名女刑警穿著執勤服裝，手持空拍機干擾槍在會場周邊執勤，外型神似藝人「焦凡凡」，氣質與專業兼具，引發熱議，不少網友大讚「現場維安也太美」、「拿著干擾槍更有氣勢」。

事實上，這名維安女警丁幼安是信義分局偵查隊偵查佐，她也並非首次受到關注，曾被封為「安撫系女警」，也曾登上《警光雜誌》月曆，也多次支援拍攝警方宣導影片。淡江大學法文系畢業的她，原本任職一般公司秘書，後來毅然轉換跑道，報考警察特考，並進一步投入刑警領域。

台北市警局指出，今年跨年晚會共動員警力2156人，其中包含警政署支援警力586名，並結合858名民力，全面配合會場周邊交通管制與人流疏導，維持秩序與安全。

台北市長蔣萬安 也在跨年前夕親自前往現場視察，強調市府已啟動13項維安措施，包含偵爆犬部署、身分查證、無人機監控、數位科技偵搜、特勤警力進駐等，同時整合警消與民力，總計逾3000人投入現場勤務，針對市府及台北101周邊進行重點防護。

市府也已就爆裂物威脅、隨機攻擊與人潮踩踏風險，多次進行沙盤推演，並在周邊設置8處緊急醫護站，確保第一時間支援到位。蔣萬安強調，跨年夜維安「上緊發條、絕不鬆懈」，全體執勤人員將堅守到最後一刻，確保民眾平安迎接新的一年。

蔣萬安市長視察跨年周邊維安，網友發現持空拍機干擾槍者的女警外型神似藝人「焦凡凡」。翻攝畫面

