警界爆變態醜聞！ 年輕噁警偷拍報案女「AI換臉裸體」 被害女性怒嗆高層輕放

高雄年輕噁警偷拍報案女，透過AI換臉裸體照。圖為AI換臉裸照合成示意圖。翻攝網路

高雄市警局三民一分局一名年輕警員涉嫌利用職務之便，在辦公場所偷拍報案或洽公的女性，事後惡劣地透過AI技術合成裸體性影像。案件因該名警員被控偷拍，檢警強制查扣並還原手機相簿後才發現其犯行，目前證實至少6名女性受害。因市警局僅對警員記一大過調職，被害女性認為處分過輕，將串聯提告，並提民事求償。

這起警員公然在分局辦公處所犯案事件是，去年12月一名女子察覺這名警員行跡詭異，手機角度可怪怪的，懷疑對方正用手機偷拍。三民一分局督察組要求該警員交出手機時，他一度拒絕，甚至意圖刪除罪證。偵查隊立即主動報請高雄地檢署指揮，強制查扣並還原手機相簿後，赫然發現這名警員的變態行徑。

這起事件遲至近期曝光的原因是，一名女網友近日突然收到檢方的「證人」傳票，她協助調查後才驚覺，兩年前她到分局協助製作筆錄時遭該警員偷拍，並被合成「裸女」影像。女網友痛斥「這是活到現在，遇到人生最扯的事情」，並爆料收到傳票的被害女性「不只她一人」。

受害者名單持續擴大，受害情況五花八門。另名女網友透過社群平台留言，控訴她只是到派出所借用洗手間就被偷拍；一般筆錄時留下的正面照片，也被該名員警不當使用。許多網友痛斥，這些女性在最需要幫助和安全感的地方，反而成為公權力「攝」狼的目標，造成二次傷害。

這場公權力背叛風暴，引起了社群媒體上壓倒性的憤怒。許多網友高度擔憂，這些被偷拍後又經AI合成的裸體換臉色情片，是否已經透過如「創意私房」等情色平台外流。面對鐵證如山的違法違紀案件，三民一分局強調「警紀警辦」、「絕不護短寬貸」的態度。該員警的行政責任已立即被核予大過一次，並被調整服務地區。全案已由高雄地檢署偵辦中。



