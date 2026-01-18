警界生力軍投入新北市警察局 清純女警超亮眼！

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市警察局16日舉辦「113年特考班」結業生分發作業，共計增補警力210名，經過兩梯次補充，警員數已達到預算員額的97.59%。報到的新人中，不乏各類型的俊男、美女，非常亮眼。市警局表示，該批警界生力軍自即日起實施為期六個月的實務訓練，為市民服務。

警察局長方仰寧表示，新北市幅員遼闊、人口數超過404萬人，為六都之首，各類治安、交通及為民服務案件量逐年攀升，警察同仁工作負荷日益繁重。感謝警政署體恤基層辛勞，優先補實新北市警力缺額，強化第一線執勤量能，提升整體治安防護效能。

因此次補充警力較多，警察局人事室也非常用心規劃安排分發，讓各個結業生能夠發揮所長。

