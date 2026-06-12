警界痛失英才！高雄39歲「黑道剋星」猝逝 原因曝光

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高雄市警界再傳憾事，原任左營分局偵查隊長的2線三星警官王志銘，因長期病痛纏身，於今年5月轉任市刑大行政組長，不料報到首日便住院接受手術治療，病情卻急轉直下，於今（12）日上午病逝，享年39歲。王志銘已婚並育有一女，突如其來的噩耗讓家屬悲痛萬分。

原任左營分局偵查隊長的2線三星警官王志銘（右） 今（12）日上午病逝。 （圖／翻攝畫面）

王志銘畢業於中央警察大學73期刑事鑑識系，後續取得刑事鑑識研究所碩士學位，並完成警正班訓練，學經歷完整。歷任刑事局南打中心偵查正、高雄市刑大偵八隊隊長，以及林園、左營分局偵查隊長等職務，刑事資歷相當豐富。

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任職左營分局期間，王志銘曾偵破多起重大刑案，其中包括震驚社會的左營豪宅槍擊命案。當時通緝犯羅天義因疑涉毒品糾紛，遭槍手近距離連開16槍身亡，檢警後續查出案件籌畫長達4個月，並起訴多名涉案成員。此外，他也曾偵破明仁會相關組織犯罪案件，因此被同僚稱為「黑道剋星」。

然而長年投入高壓刑事工作後，王志銘健康逐漸亮紅燈，最終無法再負荷外勤勤務。今年5月轉調內勤行政職後，便立即住院治療，仍不敵病魔離世。正值人生與事業巔峰的他驟然殞落，也讓警界同仁深感不捨。

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