警界震撼彈！北市局長驚傳「陳其邁愛將」出任？劉世芳5字回應

近期警界盛傳，高雄市警察局長林炎田將北上接掌「首善之都」台北市警察局長。這樁人事案若屬實，無疑是近年來最受矚目的調動。傳出這項人事可望在下周公布，內政部長劉世芳昨日受訪時則回應「沒有，都不是」，而警政署僅低調表示「正在作業中」。

傳林炎田（左）將接任台北市警局長。(圖/資料照)

警政署因應台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉等多名高階警官將在本月16日屆齡退休，現正啟動一波高階人事異動。據了解，高層已屬意刑事出身的「老台北通」林炎田接任台北市警察局長，負責首都治安。高市警局長遺缺，據傳將由現任航警局長趙瑞華接任。

劉世芳2日受訪時則回應 「沒有，都不是」。（圖/資料照）

對此，內政部長劉世芳2日受訪時則回應「沒有，都不是」，而警政署僅低調表示，正在作業當中。林炎田也僅簡單回應：「身體健康，顧好當下工作最重要」。

刑事出身的林炎田為中央警察大學51期畢業，基層曾任台北市南昌、敦化南路派出所所長、大安分局警備隊長。升任刑事組長後，當過中山、萬華分局刑事組組長。之後歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等重要職務。林炎田接掌高雄市局長3年半，創下高雄有史以來治安最佳表現，深受高雄市長陳其邁的倚重。

