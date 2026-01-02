即時中心／綜合報導

因應本月中旬多名高階警官將屆齡退休，警政署近期啟動波高階人事異動。其中，備受各界關注的台北市警察局局長人選，根據媒體報導，將由現任高雄市警察局局長林炎田接任。不過對於傳聞，警政署僅表示目前所有相關的人事仍作業中；上午內政部長劉世芳出席高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮時被問到人事案，她僅低調回應「沒有啦！都不是！」，隨後直接離開。

根據《自由時報》報導，本月中旬包括台北市警察局局長李西河、刑事局局長周幼偉、警政署副署長廖美玲等多名高階警官將在本月中旬屆齡退休，近期警政署啟動一波高階人事異動，名單據了解已送交內政部批審。

其中，備受各界關注的台北市警察局局長人選，將由現任高雄市警察局局長林炎田將接任。林炎田的警職生涯從基層做起，並在多地歷練，行政與刑事警政歷練豐富，表現深獲歷任長官肯定。然而對於傳聞，警政署僅表示目前所有相關的人事仍作業中。

而內政部長劉世芳上午出席高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮時，被在場媒體問到警界高層人事案，她僅低調回應「沒有啦！都不是！」，隨後直接離開。

原文出處：快新聞／警界高層大搬風！傳林炎田將接掌台北市警局 劉世芳回應了

