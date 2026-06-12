「警界黃子佼」偷拍女警持百部兒少性影像 檢未上訴將確定緩刑免關

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記者楊佩琪／台北報導

被外界為「警界黃子佼」的台北市警信義分局前警員黃仕奇，被控任職期間在派出所女廁及女警住處裝設針孔攝影機偷拍，並持有兒少性影像。台北地方法院日前依違反個人資料保護法等罪，判處不得易科罰金部分應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金部分共判刑1年8月，均宣告緩刑5年，並須向公庫支付20萬元、提供120小時義務勞務。檢方認為判決罪刑相當，且已對被告收警惕之效，決定不提上訴，全案將緩刑確定免關。

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檢警調查，黃仕奇自2018年10月19日至2024年7月3日任職信義分局期間，多次將針孔攝影設備藏放在派出所1、2樓廁所的衛生紙捲筒架或垃圾桶內，偷拍4名女警如廁畫面。其中，黃仕奇因對一名女警有好感，涉嫌取走對方放在辦公桌上的鑰匙加以備份，之後10度潛入該名女警租屋處，並在浴室排風口裝設針孔器材，偷拍對方返家後如廁及洗澡影像。

此外，黃仕奇也被查出在自家廁所安裝針孔，趁同學、同事或友人到訪時偷拍對方如廁畫面。檢警搜索其隨身硬碟及電腦後，另查獲113部兒少性影像，其中包括2部以「創意私房」論壇會員身分付費下載的未成年性影像。

案發後，黃仕奇雖向警局提出辭呈，但台北市警局督察室仍依規定將他記兩大過免職。檢方偵結後，認定黃仕奇涉犯公務員假借職務機會竊錄隱私、侵入住宅、違法蒐集個資及違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，依法提起公訴。

台北地方法院審理後，依違反個資法等罪判刑，其中不得易科罰金部分應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金部分合計1年8月，均宣告緩刑5年。北檢認為判決結果量刑尚屬妥適，且已達警惕效果，因此未提起上訴；若被告方面也未上訴，全案將可望緩刑確定。

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