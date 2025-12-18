「警界黃霄雲」現身艋舺青山王祭 圓滾大眼電暈網友

一名女員警在艋舺青山王祭執勤時爆紅，引來大批網友嗨喊：「我想自首」。（圖／翻攝自「蔡淘貴跑廟會」臉書粉專）





2025年艋舺青山王祭近日圓滿落幕，但活動期間一名在現場執勤的女員警卻意外引發網路熱議。從曝光的畫面中可見，她雖然戴著口罩，仍難掩圓滾滾的大眼睛與清新脫俗的氣質，吸引大批網友紛紛留言：「眼睛好美喔」、「我想自首」。

「蔡淘貴跑廟會」臉書粉專於10日上傳一段12秒短片，畫面中一名女員警正在艋舺青山王祭現場維持交通安全。雖然值勤是她的本分，但網友注意的焦點卻是她的外型。即便戴著口罩，她依然散發出清新脫俗的氣質，眼神靈動有神，整體甜美自然，綁著馬尾的模樣更凸顯清秀外貌與青春朝氣，令人印象深刻。

這短短12秒的影片迅速引來大量討論，許多網友紛紛留言：「好香好香～」、「有妹的地方！果然有貴哥出現」、「不用想啦，這種私下有男友了」、「好美的警察呀！」、「應該挑她沒有穿外套的時候拍，這樣可以看到名字！哈哈」、「她的眼睛在偷笑」、「有愛的感覺」、「貴哥可以用紅單換Line嗎？」、「我想自首」、「哪個分局」。

北市警局官方粉專「台北波麗士」也隨後公開了這名女員警的無罩高清照。照片中，她脫下口罩，保持專業的執勤姿態，認真維護交通安全的模樣與亮眼的外型相得益彰。照片一公開，網友再次熱烈討論，有人留言：「這可愛」、「要求加入粉絲團！」，甚至有人說：「我看第一張圖看了10分鐘是正常的嗎」，還有網友透露，這名女員警目前服務於萬華分局龍山派出所。

事實上，這名女員警因外型亮眼，加上專業表現，經常受邀拍攝各類警局宣導影片。近期她便參與了「防詐騙」宣導影片的拍攝，以專業形象向民眾傳遞防詐知識。此外，由於她外型與中國歌手黃霄雲相似，也被網友封為為「警界黃霄雲」。

