警界「小小許光漢」上線 4歲警察主播奶音宣導重罰無照駕駛

為提升交通安全宣導成效，高雄市政府警察局推出《小小警察主播臺》系列宣導短片，請來年僅4歲的「小小警察」小藝擔任主播，以稚嫩奶音嚴肅示警最新交通法規。影片中一句「無照駕駛罰則大幅加重！」形成強烈反差，可愛外型搭配專業口吻，迅速引發關注，也讓交通法規宣導在網路上掀起討論熱潮。

↑圖說：年僅4歲的「小小警察」小藝以稚嫩奶音嚴肅示警最新交通法規。（圖片來源：高雄市警察局提供）

畫面中，小藝身穿量身打造的迷你警察制服，梳著俐落油頭，靦腆笑容神似「國民男友」許光漢，被網友封為「警界小小許光漢」。面對鏡頭，小藝一改害羞神情，條理分明地說明最新修正的無照駕駛罰則，指出汽車無照駕駛最高可處新臺幣6萬元罰鍰、機車最高3.6萬元，並將由警方當場移置保管車輛，最後以嚴肅語氣提醒「無照千萬別上路」，成功以反差魅力將原本生硬的法規內容轉化為生動易懂的宣導短片。

廣告 廣告

高雄市警局指出，立法院已三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，並自115年1月31日起正式實施。新制針對無照駕駛大幅加重罰則，不僅提高罰鍰上限，對於10年內再犯者更將從嚴處罰，展現政府杜絕危險駕駛行為的決心。

↑圖說：小藝稚嫩奶音及可愛外型搭配專業口吻，形成強烈反差，讓交通法規宣導在網路上掀起討論熱潮。（圖片來源：高雄市警察局提供）

警方表示，透過《小小警察主播臺》系列，以孩童視角進行柔性宣導，期望讓民眾在會心一笑之餘，也能記住交通法規的嚴肅性與重要性，呼籲駕駛人為了自身荷包與他人生命安全，切勿心存僥倖無照上路，讓交通守法觀念從日常生活中逐步扎根。

更多品觀點報導

義大世界搶攻春節與情人節商機 滿額抽汽車、688樂園優惠吸客

高流攜手義守大學深化產學合作 拓展大南方音樂人才培育版圖

