警盤查遇民宅竄煙 人不理四竄逃 趁機逮8逃逸移工搜出毒

新北員警民宅救火，趁機逮8名逃逸移工。（圖／TVBS）

警方近日於新北市三峽區中正路二段一處民宅內，成功查獲8名越南籍失聯移工，其中包括1名毒品通緝犯及6名涉毒品案嫌疑人。這起案件源於警方接獲通報該處民宅出入人士複雜，原本僅打算進行觀察，卻因屋內飄出濃煙與燒焦味而加速行動。警方在屋內發現安非他命及吸食器等證物，並將全案移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。此次行動也顯示出警方對於社區安全的高度警覺與迅速反應能力。

當警方抵達現場時，立即發現屋內飄出陣陣白煙和濃濃燒焦味，情況令人擔憂。員警隨即敲門並呼喊：「你們不關火是不是？你在幹嘛？」但屋內卻靜悄悄的，彷彿在對空氣說話。出於安全考量，員警再次確認：「很危險喔，我進來看喔。」仍無人回應，讓警方意識到情況不對勁。

警方懷疑屋內人士可能試圖逃跑，於是迅速採取行動。「人好像跑了」，一名員警表示。另一名員警很快發現：「這裡有5個！」警方立即破門而入，控制現場局勢：「全部給我蹲著！全部蹲下！腳伸直，蹲下！」

三峽分局交通分隊分隊長張家誠表示，當場查獲8名越南籍拘留人士，其中包括1名毒品通緝犯和6名涉毒品案嫌疑人，並查獲安非他命及吸食器等證物。全案已移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。

據了解，警方原本只是想觀察這處被通報出入人士複雜的民宅，但看到煙霧飄出後立即採取行動。當一名移工開門後沒說幾句話就往屋內走，警方早已做好準備，提前堵住前後門，發現有人想逃跑時迅速抵住鐵門，成功控制所有人。

經查，屋內煙霧來源是烹煮料理時鍋底燒焦所致，產生大量濃煙。警方進屋關火的同時也順利進行查緝，逮捕了7男1女越南籍失聯移工，還有1人是通緝犯。這場原本可能釀成火警的意外，反而促使警方加速行動，使所有嫌疑人無處可逃。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

