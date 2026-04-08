警直闖服務處探選情！台南「多棲議員」怒投訴警方高層

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台南一位警員為蒐集選舉情資，直闖議員服務處探問選戰機密，引發不滿投訴。分局回應未違警紀，未來將加強訓練。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕地方選舉即將開打，台南警方積極蒐集情資。昨天傳出警員直闖某「多棲議員」服務處探問選舉布局，引發議員大感不滿並向高層投訴。對此，轄區分局回應，該警員舉動雖不符實務常規，但目前查無違反警紀問題。

據了解，該名議員曾效忠各方勢力，近期傳出讓10多位人馬投入基層里長選舉，自身則意圖拿下未來的立法委員席次，此政治動向引起地方與警方高度重視，承辦選舉業務的警員也開始進行情資蒐集，調查潛在的犯罪風險與治安隱憂。

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然而，承辦警員疑為釐清情資，竟直接登門拜訪議員服務處，向工作人員探聽屬於派系機密的選舉戰略，讓現場人員相當傻眼。實務上，警方在選舉情報調查多私下向具備公信力的人士探聽，該名警員直闖服務處討情報的行徑，在警界與政壇被視為踩踏紅線的舉動。

針對此爭議，轄區分局表示，雖然與實務常規不符、敏感度不足，但未有警紀問題，未來會加強選情蒐報的實務。有基層警員指出，這類選舉情報多運用於查察賄選或防堵選舉賭盤，常交由資歷較深或曾任隨扈的警察負責，該事件突顯承辦人員經驗不足，也反映出警方在這類情報蒐集的敏感性。

現行情資蒐報也有討論必要，基層反映，有部分主官會要求，警員在獲得可疑情資，報請檢察官指揮偵辦前須先向高層回報，但此舉恐增加情資洩漏風險；台南過去也曾傳高階警官因辦到特定政治人物遭撤換。為確保公正，情報應直接交由檢察官指揮，落實維護治安與選舉教育的意義。

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