警督察睡已婚女同事！遭爆車震、摩鐵性愛足跡 記2小過調職

宜蘭警界驚傳辦公室不倫戀！縣警察局督察科李姓督察員（41歲）遭爆料，利用職務機會，帶女方車上、至他家中等地發生性關係；而女方已婚，是警局「職務代理人」。縣警察局接獲檢舉展開調查，證實李姓已婚員警與人發生不正常感情交往，嚴重影響警譽，核予該員記過二次懲處，並調整服務單位。

爆料人向媒體和警局相關單位投訴，也在社群上發文指控李警，41歲李姓督察員，利用職務之便與局內女同仁發展出「超友誼關係」長達半年，期間多次在汽車旅館、車上及家中發生關係，質疑警局高層是否包庇。

縣警察局表示，局針對員警違法(紀)案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，並秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

