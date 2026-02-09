警破國際運毒集團 逮「埋毒取貨」主嫌姊弟檔

台北市 / 綜合報導

台北市刑警大隊日前偵破一起國際「運毒集團」，兩名主嫌是姊弟 檔 ，從賣貨、取貨、埋包，通通發包下游，並且狡猾地將毒品埋藏在山區及公園，全程透過通訊軟體，以發座標方式通知買家取貨，斷點至少設下五層。台北市警方去年開始發動12波搜索，持續溯源成功瓦解全台最大毒品埋包集團。

北市特勤隊員警VS.嫌犯說：「東西擋住，警察趴下，趴下。」特勤隊全副武裝攻堅民宅，這幾個來自越南的移工是集團負責埋毒品的埋包手，偏僻深山裡，出現一個泡麵碗，這是毒品埋藏的信物。員警VS.員警說：「這次有(有大麻膏)」警方像挖寶藏一樣，不斷刨土過沒多久，果然挖到塑膠袋，而出土的可是大批毒品。

記者張權說：「毒品會像用寶藏的方式，埋藏在公園的土壤裡面，等到買家確定給錢之後，賣家會發送座標給買家取貨。」集團主嫌相當狡猾，從不親自處理進出貨，買賣甚至埋包，只透過通訊軟體指揮共犯，主嫌是對姊弟黨，他們將毒品從越南進到台灣，移工簽收再轉交他人，把毒品埋到山上，拍照傳經緯度，中轉商到山上取毒分裝，埋到縣市公園，零售商前往挖土取貨，依照主嫌指示埋在某個位置，買家交易完獲得座標自行取毒，至少設下5層斷點躲避追緝。

集團從112年開始經營，毒品遍及全台8縣市，底下共犯每次做案，都能獲得4萬報酬 ，台北市刑警大隊副隊長郭建成說：「長達兩年的運作，他們所有各階層，上中下游，包含藥頭的取貨，都是埋包，用意就是規避警方查緝，製造斷點。」不同以往的手法，把毒品像寶藏一樣，埋在土裡讓買家自己挖，員警溯源，殲滅全台最大藏毒集團。

