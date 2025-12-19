警破毒品家庭代工！ 嫌狂產上千包 涉找2未成年運毒

台中市 / 綜合報導

台中1名李姓男子不但涉嫌販毒，還將毒品分裝場藏在自家民宅的小房間內，平常不許同住的妻女靠近。警方今年6月上門搜索，遇上李姓主嫌帶家人要上學，直接在樓梯堵到他，還在家中抓到另外兩名未成年少年，協助李姓主嫌運毒，警方將3人依涉毒品危害防制條例，移送偵辦。

一早7點多，男子帶家人上學，剛要出門，就被大批警方攔了下來，因為他涉嫌販毒。員警說：「坐下，警察，別亂動。」

警方一進門，要求他坐在沙發，別輕舉妄動，接著就在客廳旁的小房間，查獲毒品咖啡包分裝場，小房間內，黃色包裝的毒咖啡包裝滿三盒，另外一張桌子還擺放分裝器具，總共1448包毒咖啡包成品、半成品303包，還有毒品原料、器具等，市值加總起來將近100萬元，全部被警方查扣。

這是在台中大里1處民宅，檢警6月上門搜索發現，毒咖啡分裝場就在李男自家民宅的房間內，他的妻女都住在一起，不過李男不讓她們靠近，警方找上門才知道裡面是什麼。

刑事局偵六大隊第六隊隊長詹明佳說：「李姓主嫌平時與家人同住，竟然將毒品咖啡包分裝處所，設立在客廳旁房間，該房平禁止家人小孩進入。」

警方調查，李姓主嫌涉嫌製造三級毒品咖啡包，還找來兩名友人都是未成年少年，協助運毒，跑一趟就給500、1000元零用錢，警方將3人移送偵辦，檢方依製造、販賣第三級毒品罪嫌起訴。

